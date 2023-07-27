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Dünya

Sürgündeki eski Tayland Başbakanı ülkesine geri dönüyor

Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra, 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine dönüş kararı aldığını duyurdu.

17:43 . 27/07/2023 Perşembe
IHA
Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra

Güney Asya ülkesi Tayland’da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından patlak veren Başbakanlık krizi devam ederken, bir sürpriz de eski Başbakan Thaksin Shinawatra’dan geldi. Thaksin’in kızı Paetongtarn Shinawatra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 yıldır Dubai’de yaşayan Thaksin Shinawatra’nın 10 Ağustos’ta Tayland’a dönüş yapacağını duyurdu. Paetongtarn, “Ailecek çok duygulu, mutlu ve aynı zamanda endişeliyiz. Ancak babamızın kararına saygı duyuyoruz” dedi.

Tayland’da iki dönem Başbakanlık görevi yürüten 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006 yılındaki askeri darbenin ardından yargılanmamak için ülkeden kaçmıştı. Shinawatra, 15 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşıyor.

Hakkında yakalama kararı var

Tayland Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan ve çeşitli siyasi suçlamalarla 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak olan Thaksin Shinawatra’nın 10 Ağustos’ta ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alınması bekleniyor. Tayland Ulusal Polis Şefi Damrongsak Kittiprapas, bugün yaptığı açıklamada Thaksin’in planlanan dönüşünde normal prosedür uygulanarak polis ekiplerince mahkemeye götürüleceğini ifade etti.


#Thaksin Shinawatra
#Tayland
#sürgün
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