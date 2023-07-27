Sürgündeki eski Tayland Başbakanı ülkesine geri dönüyor

Güney Asya ülkesi Tayland’da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından patlak veren Başbakanlık krizi devam ederken, bir sürpriz de eski Başbakan Thaksin Shinawatra’dan geldi. Thaksin’in kızı Paetongtarn Shinawatra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 yıldır Dubai’de yaşayan Thaksin Shinawatra’nın 10 Ağustos’ta Tayland’a dönüş yapacağını duyurdu. Paetongtarn, “Ailecek çok duygulu, mutlu ve aynı zamanda endişeliyiz. Ancak babamızın kararına saygı duyuyoruz” dedi.