Suriye'de esas olan tek ordu tek vatan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG’nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor” dedi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani’yi Ankara’da konuk eden Fidan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, “Nasıl ki Suriye, uluslararası toplumların kendisinden talep ettiği ödevleri yerine getiriyor, uluslararası toplumlar da Suriye’ye karşı ödevlerini yerine getirmeli, tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır” açıklamasını yaptı. Bakan Şeybani de “SDG ile diyalog hâlindeyiz” dedi.

GAZZE’DE YENİ AŞAMADAYIZ

Bakan Fidan, “Her defasında altını çizdiğimiz üzere, 911 kilometre kara sınırını paylaştığımız Suriye’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye’nin güvenliğine kasteden unsurlar, ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır” dedi. Bakan Fidan, Gazze ile ilgili yaptığı açıklamada, dört konu üzerinde müzakereler yürütüldüğünü ve uzlaşma olması durumunda bugün Gazze’de ateşkes ilan edileceğini bildirirken, “Planın hayata geçmesi için bir çaba söz konusu. Gazze görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi” dedi.

TAHLİYE İÇİN ÇABALIYORUZ

Bakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın müzakerelere katıldığını hatırlatarak kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakan Fidan, dün sabaha karşı el konulan gemilerin Aşdod Limanı’na geçmekte olduğunu ifade ederken, “Filoda 21 vatandaşımız var ve üçü milletvekilimiz. Anbean harita üzerinde gerekli takibatı ve koordinasyonu yapıyoruz. Hem aktivistlerin hem vatandaşlarımızın tahliye edilmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın gözaltı merkezine transferinin ardından ziyaret etmeyi umuyoruz. Sumud Filosu’nda olduğu gibi burada da senaryolarımız var. THY’den bir uçağımızı göndererek toplu tahliye olması söz konusu” dedi.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ UNUTULMAYACAK

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de, “Suriye halkı, Türkiye’nin verdiği desteği asla unutmayacaktır” dedi. Suriye'nin SDG ile görüşmelerde tek ülke, tek ordu ve tek toprağı esas aldığını kaydeden Şeybani, sınır ihlallerine devam eden İsrail'in de ülke güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Şeybani ayrıca, “Bütün bir Suriye görmek istiyoruz. Suriye devleti, bütün vatandaşlarına eşit olarak sahip çıkar” dedi.







