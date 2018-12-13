Dünya Suriyede kal da gör
ORTADOĞU

Suriye’de kal da gör

PKK/PYD eliyle Suriye kuzeydoğusundaki işgali yöneten ve bölgede yıllardır uygulanan etnik temizliği bizzat organize eden Amerikan 'sömürge valisi' Brett McGurk, ülkesinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye ve Irak’ta terör örgütü PKK ile türevlerini yöneten Brett McGurk, bölgedeki ‘DEAŞ işgali’ senaryosuna da yıllardır bizzat yön veriyor.
Suriye ve Irak’ta terör örgütü PKK ile türevlerini yöneten Brett McGurk, bölgedeki ‘DEAŞ işgali’ senaryosuna da yıllardır bizzat yön veriyor.

Terör örgütünün işgalleri için temel bahane olarak kullandığı DEAŞ paravanına bir kez daha sığınan McGurk, Suriye'de varlığı yüzde 1'e düşürülmesine rağmen DEAŞ tehlikesinin devam ettiğini savundu; PKK/PYD'ye desteklerinin süreceğini ifade etti. İşgal edilen topraklarda PKK'lıların 'iç güvenlik gücü' olarak kullanılacağı mesajını veren McGurk, 'bölgede elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için çalıştığını' vurguladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi McGurk, "Askeri hedef, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisidir ve yıllar içinde bir şey öğrendiysek, onları fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların devamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız" diye konuştu.

HEDEFLERİ TÜRKİYE

Sömürge valisinin sözlerini yorumlayan Rakka Mahalli Meclis Başkanı Fayez el-Ghada, Rakka, Haseke, Deyrizor, Münbiç ve Tenef'te konuşlu ABD varlığının öncelikli hedefinin Türkiye'yi taciz olduğunu vurguladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye sınırı ve tüm Suriye kuzeydoğusunda 70 bin PKK'lı teröristi eğitmeyi hedefliyor. Sınır hattına gözlem noktaları kuran ve buralardan Türkiye topraklarındaki askeri hareketliliği anlık takip etmeyi hedefleyen Amerikalıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtın birkaç gün içinde başlayacağı açıklaması sonrası ne yapacağı merak konusu. PKK'lıları korumak için onlarla birlikte dolaşan ABD askerlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk bombardımanında teröristleri bırakarak daha güney bölgelere intikal edip hayatta kalmayı tercih etmeleri bekleniyor.

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