Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye'de Kuneytra'nın köyüne giren İsrail devriyesi halk tarafından taşlanarak zorla çıkarıldı

Suriye'de Kuneytra'nın köyüne giren İsrail devriyesi halk tarafından taşlanarak zorla çıkarıldı

21:291/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra ili
Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra ili

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Sayda el-Hanut köyüne giren İsrail devriye ekipleri yol kontrol noktası kurdu. Köy halkı devriye ekiplerine taş atarak İsraillileri köyden çıkmaya zorladı.

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı bir köye giren İsrail ordusuna ait devriye, köylülerce taşlanarak bölgeden çıkarıldı.

İsrail ordusuna ait devriye ekipleri, Kuneytra’nın güneyinde yer alan Sayda el-Hanut köyüne girerek yol kontrol noktası kurdu.

Durumu protesto etmek için bir araya gelen köy halkı devriye ekiplerine taş atarak onları köyden çıkmaya zorladı.

İsrail askerleri de protestocuları dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberinde,
"İşgalci İsrail güçleri, köy girişine kurduğu kontrol noktası yakınında toplanan Güney Kuneytra kırsalındaki Sayda köyü sakinlerinin protesto düzenlemesi üzerine havaya ateş açtı."
ifadeleri kullanıldı.




#Kuneytra
#İsrail Ordusu
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları