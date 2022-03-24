Suriye’deki Rus askeri Ukrayna’ya gidiyor

İnternetten araç muayene randevusu araması yapıldığında en üstte reklam vermiş olan korsan sitenin görüldüğünü bildiren Özcan, \"Oradan bir şekilde ücret ödeyerek randevu alıyor vatandaşlarımız. Bir de bazı telefon numaraları var. O telefonları aradığınızda ilk başta anlamıyorsunuz ama daha sonra bir bakıyorsunuz acayip bir fatura gelmiş. O nedenle internet adresimiz, çağrı merkezimiz ve e-devletten randevu almaya dikkat etsin vatandaşlarımız. Bakanlığımız çok mücadele ediyor. Biz de çok çaba gösteriyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olması çok önemli.\" dedi.