Dünya Suriyedeki Rus askeri Ukraynaya gidiyor
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Suriye’deki Rus askeri Ukrayna’ya gidiyor

Suriye’de tecrübe kazanan Rus askerleri, Ukrayna savaşına gönderiliyor. Askerlerin, yola çıkmak üzere Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü'ne transfer edildiği, boşalan bölgelere Suriye rejimi askerlerinin yerleştirildiği belirtildi. Suriye’de 30-45 bin Rus askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Suriye’deki Rus askeri Ukrayna’ya gidiyor
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Rusya-Ukrayna savaşı Suriye’deki dengeleri de değiştirdi. Yerel haber kaynakları, Rus askerlerinin Ukrayna’ya gönderildiğini öne sürdü. Askerlerin Lazkiye’deki Hmeymim hava üssüne transfer edildiği ve yola çıktıkları belirtildi. Rus güçlerinin Halep’te boşalttıkları üslere Suriye rejimi askerlerinin yerleştirildiği ifade edildi. Savaşın beşinci haftasında büyük zayiatlar veren Rus ordusunun gücünü artırmak için bu yola başvurduğu iddia edildi. Suriye’de 30 ile 45 bin civarında Rus askeri bulunduğu tahmin ediliyor. Suriye’de tecrübe kazanan bu askerlerin Ukrayna savaşına taze kan olarak gönderildiği öne sürülüyor.

40 BİN SURİYELİ SAVAŞÇI GİTTİ

  • Suriye’deki Rus güçleri, Ukrayna’da kendi saflarında savaştırmak üzere paralı asker toplamak için harekete geçmişti. Bu amaçla başkent Şam ile Halep, Hama, Lazkiye, Deyrizor, Rakka ve Dera illerinde toplam 14 kayıt merkezi açıldı. Suriye’deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, “Şebbiha” olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurdu. Yerel kaynaklar, 40 bin Suriyeli savaşçının Rus güçlerine katıldığını duyurdu, fakat gelişme henüz doğrulanmadı.

Otomobili olan milyonlarca kişiye uyarı: Sakın ücret ödemeyin
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Son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan araç muayene randevu hizmeti için ücret talep edilmesi, bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.
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Koray Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK adına açılan korsan siteler ve çağrı merkezlerinden doğan tüketici mağduriyetine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.<br><br>
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Araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu belirten Özcan, \"TÜVTÜRK olarak hiçbir şekilde araç muayene randevusunu ücretle vermiyoruz. Araç muayene randevusu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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Randevunun farklı yollarla kolaylıkla alınabildiğine dikkati çeken Özcan, \"Öncelikle bizim resmi internet sitemiz var, 'www.tuvturk.com.tr'... Buradan vatandaşlar ücretsiz ve çok kolay bir şekilde randevu alabilirler. '0850 222 88 88' de bizim çağrı merkezimiz. Buradan da yine aynı şekilde çok kolay bir şekilde alabilirler. E-devlet'te de 'araçlarım' hizmeti sekmesi var. Bu bölümden de çok kolay bir şekilde hem araç muayenesine dair çeşitli araçların bilgilerini görebilirler hem de randevularını alabilirler. Bu hizmeti şu ana kadar 2 milyon kişi kullandı.\" diye konuştu.<br><br>
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\"KONUYLA İLGİLİ YASAL GİRİŞİMLERDE BULUNUYORUZ\"<br>Sahte randevu sitelerinin önüne geçmek alınan tedbirlere değinen Özcan, şunları kaydetti:<br><br>\"Öncelikle tabii ki yasal yollar var. Bütün bu konuyla ilgili yasal girişimlerde bulunuyoruz ve şunu ifade etmeliyim ki bu konuda hüküm giyip şu anda hapis yatmakta olan kişiler var. Onun dışında ilanlar veriyoruz, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. SMS'ler atıyoruz, randevuların ücretsiz olduğunu söylüyoruz. Internet sitemizde de bu yazıyor. Zaman zaman röportajlar veriyoruz ve tüm bu çalışmalarla vatandaşlarımızın bilgilendirmeye çalışıyoruz.\"
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\"İNTERNET ARAMASINDA EN ÜSTTE REKLAM VERMİŞ OLAN KORSAN SİTE GÖRÜLÜYOR\"<br>Koray Özcan, randevu alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi verdi.
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İnternetten araç muayene randevusu araması yapıldığında en üstte reklam vermiş olan korsan sitenin görüldüğünü bildiren Özcan, \"Oradan bir şekilde ücret ödeyerek randevu alıyor vatandaşlarımız. Bir de bazı telefon numaraları var. O telefonları aradığınızda ilk başta anlamıyorsunuz ama daha sonra bir bakıyorsunuz acayip bir fatura gelmiş. O nedenle internet adresimiz, çağrı merkezimiz ve e-devletten randevu almaya dikkat etsin vatandaşlarımız. Bakanlığımız çok mücadele ediyor. Biz de çok çaba gösteriyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olması çok önemli.\" dedi.
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\"SİZDEN PARA İSTENİYORSA SAHTE SİTEDİR\"<br><br>Özcan, korsan sitelerin ortak özelliklerinden birinin arama motorlarında en yukarıda çıkmaları olduğunu aktararak, \"Siteye giriyorsunuz, araç muayene fotoğrafları var. Vatandaşlarımız da orijinal siteyi bilmedikleri için onun doğru olduğunu zannediyorlar. En kritik nokta şu, sizden para isteniyorsa sahte sitedir. Bu kadar basit. Bizim bu konudaki yasal mücadelemizde gerçekten çok çaba sarf edildi. 25 site kapatıldı şu ana kadar. Biz fark ettikçe tekrardan dava açıyoruz. Tekrardan kapattırmaya uğraşıyoruz ama tekrar açılıyor. O nedenle vatandaşlarımızın konuda bilgi sahibi olması önemli.\" değerlendirmesinde bulundu.
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\"RANDEVU BİLGİLERİNİ E-MAİL VE SMS İLE İLETİYORUZ\"<br><br>Kendilerinden alınan randevu bilgilerinin e-mail ve SMS ile randevu sahiplerine gönderildiğini ifade eden Özcan, randevu saatinden 15 dakika önce istasyona gelerek sıramatikten bilet alınabileceğini ve bu süreçlerin de uygulama mağazalarındaki TÜVTÜRK uygulamasından takip edilebileceğini bildirdi.
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Özcan, araç muayene istasyonlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu anımsatarak, Bakanlığın da sahte randevu sistemleri hakkında çok ciddi mücadele ettiğini ve bu konuda kendilerine çok büyük destek verdiğini vurguladı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de korsan sitelerden doğan tüketici mağduriyeti konusunda çaba gösterdiğini dile getiren Özcan, \"Mahkemelerde de bu konuyu çok rahat anlatabildik. Bu nedenle bütün makamlara bu vesileyle teşekkür etmek istiyoruz.\" diye konuştu.<br><br>
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\"NİSAN AYI SAKİN GEÇECEĞİ İÇİN DAHA RAHAT RANDEVU ALINABİLİR\"<br><br>Koray Özcan ayrıca nisan ayında muayene istasyonlarının çok sakin geçmesini beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
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\"Çünkü 2 sene önce salgından dolayı Bakanlığımız vatandaşlarımızın kolaylığı için 3 aylık süre uzatma imkanı tanımıştı.
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Bundan birçok vatandaş yararlandı.
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Nisan ve mayıs ayındaki muayeneler haziran, temmuz hatta ağustos ayına sarktı. Bu nedenle temmuz ve ağustos ayının daha yoğun, nisan ve mayıs aylarının ise daha sakin olmasını bekliyoruz.
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Bu nedenle de özellikle nisan ayı tercih edilirse o tarihteki randevu tarihlerini eski haline getirmiş olurlar ve randevuda da muayenede de çok daha rahat ederler diye düşünüyorum.\"
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Otomobili olan milyonlarca kişiye uyarı: Sakın ücret ödemeyin
TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uyarı geldi. Araç muayeneleri için randevunun ücretsiz olduğunu anımsatan TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan, " Randevu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler." dedi.

BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

Rusya’nın Suriye’deki fiili savaşının büyük kısmı, muhaliflerin elinde bulunan bölgelere düzenlediği hava saldırıları oluşturuyor. Kara müdahalesi ise esas olarak askeri danışmanlık ve güvenlik devriyelerini içeriyor. Rus askeri polisi çoğunlukla, rejimin 2018’den bu yana bölgeyi muhalefetten geri almasını yöneten “uzlaşma sürecini” resmi olarak denetledikleri güney Suriye’de görev yapıyor. Rusya’nın Suriye’ye müdahalesinden bu yana, Rus askerleri ve uçakları yaklaşık 7 binden fazla sivili öldürdü.

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