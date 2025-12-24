Yeni Şafak
Suriye’den Libya’ya taziye mesajı: Yanınızdayız

13:4624/12/2025, Çarşamba
AA
Suriye'den Libya'ya başsağlığı mesajı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin Libya devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri iletildi.

"Kardeş Libya'nın yanındayız"

Libya Silahlı Kuvvetleri Komutanlığına ve merhumun ailesine taziyelerin sunulduğu ifade edilen açıklamada, Suriye’nin bu acı süreçte "kardeş Libya’nın" yanında olduğu vurgulandı. İki ülke ve halkları arasındaki bağların derinliğine dikkati çekilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.




