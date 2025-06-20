Suriye’ye hastane işletme desteği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali, “Şam Kalp Hastanesi” ve “Halep Onkoloji Hastanesi”nin işletilmesine yönelik protokol imzaladı. Türkiye, bu sağlık tesislerinin planlama ve işletme süreçlerini kendi tecrübesiyle yürütecek. Anlaşma, iki ülke arasında sağlık alanında iş birliğinin güçlenmesini hedefliyor ve ilk etapta Şam’daki hastanenin 90, Halep’tekinin 180 gün içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Beş yıllık olarak belirlenen protokol, uzatılmaya açık.

HUZUR VE BARIŞA KATKI

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık alanında çok güçlü altyapı kurduğunu ve dünyaya örnek model geliştirdiğini vurgulayarak, bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmanın kendileri için insani ve vicdani sorumluluk olduğunu dile getirdi. Memişoğlu, bu iş birliğinin bölgede sağlık, huzur ve barışa katkı sağlayacağını vurguladı.

TÜM BİLGİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki tüm bilgi, birikim ve imkanlarını kardeş Suriye halkıyla paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Halep ve Şam’da tarafımızca işletilecek olan sağlık tesislerinin planlama ve işletme süreçleri, Türkiye’nin sahip olduğu tecrübeyle şekillenecektir. Türkiye, Suriye’deki yeni sürecin ilk anından itibaren acil ihtiyaçlara ilişkin gerekli adımları atmaya başlamıştır. Sağlık insanı yaşatır, insan toplumu güçlendirir, güçlü toplumlar ise barışın ve kardeşliğin temelini atar. Türkiye olarak bu anlayışla, insan merkezli sağlık yaklaşımını büyütmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.”







