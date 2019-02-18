Dünya Suudi Arabistan Pakistan arasında 20 milyar dolarlık anlaşma
ORTADOĞU

Suudi Arabistan Pakistan arasında 20 milyar dolarlık anlaşma

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi ziyaret için geldiği Pakistan’da 20 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzaladı

Haber Merkezi IHA
​Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı İmran Khan.
​Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı İmran Khan.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Asya gezisi hızlı başladı. İlk durağı Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelen Selman, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile bir araya geldi.

Ziyarette 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması beklenen Veliaht Prens, İmran Khan ile Başbakanlık konutunda 20 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladı. “Suudi Arabistan ve Pakistan için harika bir gelecek hazırlıyoruz” diyen Selman, iki günlük ziyareti boyunca Cumhurbaşkanı Arif Arvi ve Genel Kurmay Başkanı Kamar Cavit Bejva ile bir araya gelecek.

İmzalar heyetlerin bir arada bulunduğu toplantıda atıldı.

Yakın zamanda Pakistan Milli Bankasına 3 milyar dolar yatıran Suudi hükumetinin, Gvadr iline 10 milyar dolarlık Aramco petrol rafinerisi inşa edeceği açıklandı.

Asya’nın en büyük limanlarından olan Gvadr Limanının, bu yatırımın ardından yoğunluğunun artacağı, bu sebeple yeni eklemeler yapılarak büyütüleceği de kaydedildi.

Anlaşma çerçevesinde ekonomik krizde olan Pakistan’da, gençlerin sosyal ve ekonomik kalkınması amacıyla fırsatlar oluşturulacağı aktarıldı. Suudi Arabistan’ın Pakistan’daki çeşitli sektörlere yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

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