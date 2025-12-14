Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suudi Arabistan Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik saldırıyı kınadı

16:1114/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti
DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti

Suudi Arabistan, Suriye'nin Humus kentine bağlı Tedmur (Palmira) bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesini hedef alan saldırıyı kınadı. ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Tedmur bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesini hedef alan saldırıyı kınayarak, ölenlerin ailelerine ve her iki ülkenin hükümetlerine taziye, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.


Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus kentine bağlı bölgede, asayiş amacıyla ortak devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradığı duyurulmuştu.


ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



#Suudi Arabistan
#Suriye
#ABD
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet TOKİ başvurusu 18 Aralık'ta mı bitiyor? 500 bin sosyal konut TOKİ evleri son başvuru tarihi