Suudi Arabistan Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Tedmur bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesini hedef alan saldırıyı kınayarak, ölenlerin ailelerine ve her iki ülkenin hükümetlerine taziye, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.