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Suudi Arabistan ve İtalya'dan dev işbirliği adımı

Suudi Arabistan ve İtalya'dan dev işbirliği adımı

10:1727/01/2025, Pazartesi
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin batısındaki El-Ula kentinde bir araya geldi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin batısındaki El-Ula kentinde bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, altyapı, enerji, savunma, spor, eğlence ve turizm gibi farklı alanlarda işbirliğini derinleştirecek bir "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması için anlaşmaya vardı.

İtalya Başbakanı
Giorgia Meloni
, pazar günü Veliaht Prens Bin Selman ile görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın batısındaki kışlık tatil merkezlerinden El-Ula kentine gelmişti.

Burada Suudi Arabistan'ın kültürü hakkında bilgi alan Meloni, daha sonra Prens Selman ile yaptıkları özel görüşmede iki ülke arasında
"Stratejik Ortaklık Konseyi"
kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

10 milyar dolarlık iş birliği


Bu anlaşma kapsamında, Suudi Arabistan ve İtalya arasında yaklaşık 10 milyar dolar değerinde iş birliği ve sanayi anlaşmaları imzalandı.


İmzalanan anlaşmalar, hükümetler arası mutabakatların yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki mutabakat zabıtlarını da içeriyor.



Eğlence turizm ve spor alanları güçlendirilecek


İki ülke arasındaki iş birliğinin altyapı, enerji, savunma, spor, eğlence ve turizm gibi çeşitli alanlarda güçlendirilmesi hedefleniyor.


Ayrıca, liderler görüşmede Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması, Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesi, Suriye'nin yeniden inşası ve Lübnan'a destek gibi konuları da ele aldı.



Enerji alanında iş birliği


Daha önce, Ocak 2025'te İtalya ve Suudi Arabistan arasında enerji alanında beş yıllık bir iş birliği anlaşması imzalanmıştı.


Bu anlaşma, yenilenebilir enerji, metan emisyonlarının azaltılması, elektrik bağlantıları, yenilenebilir ve düşük emisyonlu hidrojen ve amonyak üretimi ile karbon yakalama ve depolama sistemleri gibi konuları kapsıyor.


Ayrıca, Suudi Arabistan'da üretilen hidrojenin Avrupa'ya, özellikle İtalya üzerinden tedarik edilmesi de planlanıyor.




#İtalya
#Suudi Arabistan
#Meloni

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