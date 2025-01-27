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Toprağa gömülen silahlar jandarmanın gözünden kaçmadı

Toprağa gömülen silahlar jandarmanın gözünden kaçmadı

10:1127/01/2025, Pazartesi
DHA
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Ele geçirilen malzemeler.
Ele geçirilen malzemeler.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat olduğu yönünde bilgi alındı. Kırsalda yapılan operasyon neticesinde çok sayıda malzeme bulundu.

Jandarma ekiplerinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin toprağa gömdükleri silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü halde 2 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 700 mermi, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve 1 siyah el çantası bulundu.


#Diyarbakır
#PKK
#terör örgütü
#silah

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