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Dünya

Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma, İslam dini ve Müslümanların aleyhine ırkçı sloganlar atma şeklindeki eylemleri daha önce kınadığını belirterek söz konusu eylemler üzerine Danimarka'nın Riyad Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak Danimarka'nın uluslararası norm ve yasalara, dini öğretilere uymayan bu tür utanç verici eylemlerin önüne geçmesini istediğini bildirdi.

11:20 . 28/07/2023 Cuma
AA
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, Kopenhag'da Kur’an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle Danimarka'nın Riyad Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da radikal bir grubun Kur'an-ı Kerim yakma, İslam dini ve Müslümanlar aleyhinde ırkçı sloganlar atma şeklindeki eylemlerinin daha önce de kınandığı belirtildi.


Söz konusu eylemler üzerine Danimarka'nın Riyad Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, Danimarka'dan uluslararası norm ve yasalara, dini öğretilere uymayan bu tür utanç verici eylemlerin önüne geçilmesinin istendiği vurgulandı.


Dışişleri Bakanlığı açıklamasında,
"Suudi Arabistan, dinler arasında nefreti yayan bu eylemleri kesin bir dille reddediyor."
ifadeleri kullanıldı.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim yakmıştı.


İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

#Suudi Arabistan
#Kur'an-ı Kerim
#Danimarka
34 dakika önce
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