Suudi Arabistan’dan Suriye’ye dev yatırım

Heyet Şam’da, ekonomik iş birliği ve yatırım alanlarında milyarlarca dolar değerinde 4 anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmaların, geçtiğimiz temmuz ayında iki taraf arasında ulaşılan 24 milyar dolar değerindeki 47 yatırım protokolü kapsamında olduğu ifade edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın verdiği bilgiye göre, iki taraf arasındaki toplantılarda altyapı, havacılık, inşaat ve iletişim alanlarında yapılan ve gelecekte yapılması planlanan anlaşmalar ele alındı.