Suudi Arabistan’dan Suriye’ye dev yatırım

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Abdulaziz el-Falih başkanlığındaki bir heyet, dün Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve üst düzey yetkililerle görüştü.
Heyet Şam’da, ekonomik iş birliği ve yatırım alanlarında milyarlarca dolar değerinde 4 anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmaların, geçtiğimiz temmuz ayında iki taraf arasında ulaşılan 24 milyar dolar değerindeki 47 yatırım protokolü kapsamında olduğu ifade edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın verdiği bilgiye göre, iki taraf arasındaki toplantılarda altyapı, havacılık, inşaat ve iletişim alanlarında yapılan ve gelecekte yapılması planlanan anlaşmalar ele alındı.
YENİ HAVACILIK ŞİRKETİ
Şam’daki toplantılarda milyarlarca dolar değerinde 4 yeni yatırım anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan telekomünikasyon şirketi STC’nin Suriye’deki iletişim altyapısının iyileştirilmesi, Suudi hava yolu şirketi NAS’ın Suriye’de yeni havacılık şirketi kurması, Bin Davud hava meydanları şirketinin Halep Uluslararası Havalimanı’nın tadilatı ve işletmesini üstlenmesi ile Aqua Power şirketinin Suriye’de, su taşımacılığı konusunda projeleri hayata geçirmesi ön görülüyor. Konuya dair Syria Tv’ye açıklamalarda bulunan Suriye Yatırım Kurulu Başkanı Tallal Hilali, söz konusu anlaşmaların ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmasından beri dış yatırımcıların ülkeye yaptığı en büyük yatırımlar olduğunu söyledi.
Lübnan 300 tutukluyu iade edecek
- Suriye ve Lübnan, 300'den fazla Suriyeli mahkumun ülkelerine teslim edilmesini öngören bir anlaşmaya imza attı. Başkent Beyrut'taki Başbakanlık binasında imzalanan anlaşma kapsamında, Lübnan cezaevlerinde 10 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Suriyeli mahkumların Şam'a iade edilmesi öngörülüyor. Beyrut’un kuzeybatısındaki Rumiye Hapishanesi’nde 500’den fazla Suriyeli mültecinin yıllardır tutulduğu düşünülüyor. Şam hükümeti, Esed rejimin devrildiği 8 Aralık 2024’ten sonra Lübnan hükümeti nezdinde bu tutukluların iadesi için yoğun diplomatik girişimler yürütmüştü.