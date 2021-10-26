Dünya Suudi istihbaratçı korkunç planı açıkladı Zehirli yüzükle öldürmek istediler
ORTADOĞU

Suudi istihbaratçı korkunç planı açıkladı: Zehirli yüzükle öldürmek istediler

Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad El Jabri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 2015 yılında hayatını kaybeden ülkenin eski kralı Abdullah'ı öldürmeyi teklif ettiğini öne sürdü. Saad El Jabri'nin iddiasına göre Valiaht Prens Muhammed bin Selman, bunun için zehirli bir yüzük kullanmak istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Suudi istihbaratçı korkunç planı açıkladı: Zehirli yüzükle öldürmek istediler
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın amcasını zehirli yüzükle öldürme planı yaptığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud, 2015 yılında 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Kral Abdullah'ın kardeşi olan Selman bin Abdülaziz el Suud, kral olmuştu.

Valiaht Prens Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un oğlu.

Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud
Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud

Ülkenin eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad El Jabri, ABD'nin CBS televizyonuna verdiği röportajda Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 2014 yılında babasının tahta geçmesi için amcasını öldürmeyi teklif ettiğini iddia etti.

Hem katil hem işkenceci
DÜNYA
Hem katil hem işkenceci

Zehirli yüzük kullanmak istedi

Saad El Jabri'nin iddiasına göre Valiaht Prens Muhammed bin Selman, bunun için zehirli bir yüzük kullanmak istedi.

Suudi Arabistan kraliyet ailesinde o dönemde kimin tahta geçeceğiyle ilgili gerilimlerin yaşandığı aktarılmıştı.

Abdullah bin Abdülaziz el Suud (sağda) ve Kral Selman bin Abdülaziz el Suud.
Abdullah bin Abdülaziz el Suud (sağda) ve Kral Selman bin Abdülaziz el Suud.

Suudi Arabistan hükümeti ise Jabri'nin "yalanlarla dolu uzun bir geçmişi olan, itibarını yitirmiş bir yetkili" olduğunu öne sürüyor.

Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlısı ile Prens Selman'ın çok yakın ilişkisi belgelendi
DÜNYA
Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlısı ile Prens Selman'ın çok yakın ilişkisi belgelendi

"Psikopat bir katil"

CBS'in 60 Dakika programına çıkan Jabri, Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "Orta Doğu'da sınırsız imkanı olan, kendi insanına, Amerikalılara ve dünyaya bir tehdit teşkil eden psikopat bir katil" olduğunu iddia etti.

Suudi Arabistan'ın veliaht Prens Muhammed bin Selman.
Suudi Arabistan'ın veliaht Prens Muhammed bin Selman.

Jabri'nin iddialarına göre Veliaht Prens, 2014 yılında o dönem içişleri bakanı olan kuzeni Prens Muhammed bin Nayef'e, Kral Abdullah'ın ölümünü ayarlayabileceğini söyledi.

Jabri, "Kral Abdullah'ı öldürmek istediğini söyledi. Rusya'dan zehirli bir yüzük alabilirdi, 'Onunla el sıkışırım ve işi biter' dedi" ifadesini kullandı. Jabri, "Belki sadece palavra sıkıyordu, ama biz bunu ciddiye aldık" dedi.

Time dergisi 'Katil Selman' kapağıyla çıktı
DÜNYA
Time dergisi 'Katil Selman' kapağıyla çıktı

Suudi Prens Selman korku dolu günler yaşıyor: Aile üyeleri iktidarını reddedebilir
DÜNYA
Suudi Prens Selman korku dolu günler yaşıyor: Aile üyeleri iktidarını reddedebilir
Şişlide korku dolu anlar

Şişli'de korku dolu anlar

​Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı.
Şırnaklı çift dünyayı dolaşıyor

Şırnaklı çift dünyayı dolaşıyor

Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke 85 şehri gezdiler.
Savunma sanayisi 2022de de hız kesmeyecek: Yerlilik oranının yüzde 71den 73e çıkarılması amaçlanıyor

150 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı: İşte marka marka son fiyatlar

150 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı: İşte marka marka son fiyatlar

Trakya Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı yapıldı. Yerlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenler getirildi.

Mektupta, 600 HDP'liye getirilebilecek siyaset yasağına karşı önlemler anlatıldı.

​Sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

​15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

Hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç yolda kaldı.

​'Dur' ihtarına uymayıp beş kilometre kaçtı.

​10 büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası geri adım attı.

​Türkiye Uluslararası Astronot Federasyonuna resmen üye oldu.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Yeni Şafak için yazdı.

​Sosyal hayatı yoğun ve geç saatlere kadar TV izliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.