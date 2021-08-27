Dünya Tahliyeler kana bulandı 12si ABD askeri en az 72 ölü
ORTADOĞU

Tahliyeler kana bulandı: 12'si ABD askeri en az 72 ölü

Tahliyeler nedeniyle günlerdir Kabil Havalimanı’ndan gözünü ayıramayan dünya gündüz 2, akşam 4 patlamayla sarsıldı.Tahliye için havaalanına ulaşmaya çalışan kalabalığı ve askerleri hedef alan ilk iki saldırıda 12’si ABD askeri en az 72 kişi hayatını kaybetti. 158 kişi de yaralandı. Cenazeler ve yaralananlar hastanede beklerken akşam saatlerinde 4 patlama daha duyuldu. DEAŞ’ın üstlendiği saldırıları kınayan Taliban, “Biz ABD’yi DEAŞ’ın havalimanına yönelik terör saldırısı gerçekleştireceği konusunda uyarmıştık” dedi. Taliban, terör eyleminin “ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda” meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahliyeler kana bulandı: 12si ABD askeri en az 72 ölü
Terör örgütü DEAŞ, iki saldırıyla Kabil’den çıkmak için Hamid Karzai Havalimanı dışında bekleyen kalabalığı hedef aldı.

Afganistan’da 15 Ağustos tarihinde Taliban’ın ele geçirdiği başkent Kabil’de, ilk kez ardı ardına bombalı saldırılar gerçekleşti. Kabil’de önce binlerce Afgan’ın ülkeden çıkmak için çevresinde beklediği Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nı hedef alan iki saldırı yaşandı. Ardından gece boyu 4 patlama daha yaşandı. Saldırılarda en az 72 can kaybı olduğu ve 158 kişinin de yaralandığı belirlendi.

PENTAGON’UN KAYBI AĞIR

Pentagon Sözcüsü John Kirby, saldırılarda 12 ABD askerinin öldüğünü, 15’inin ise yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerin 11’inin deniz piyadesi, 1’inin de donanma doktoru olduğu öğrenildi. Reuters’a konuşan bir kaynak patlamanın intihar saldırısı olduğunu kaydetti. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Kabil Havalimanı dışında bekleyen insanları hedef alan iki saldırıdan birinin Baron Otel dışında bombalı yelekle gerçekleştiği, ardından silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. İkinci bombalı saldırının ise havalimanının doğusunda bulunan Abbey Kapısı’nda bombalı araçla düzenlendiği kaydedildi. Gece boyu çeşitli noktalarda kenti sarsan 4 patlama daha yaşandı.

TALİBAN KINADI

Taliban, terör eyleminin “ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda” meydana geldiğini bildirdi. Taliban açıklamasında “Havalimanına yönelik saldırı terördür. Biz ABD’ye DEAŞ’ın havalimanına yönelik terör saldırısı gerçekleştireceği konusunda bilgi vermiştik. Onları uyardık” denildi.

BEYAZ SARAY’DA ALARM

Pentagon’dan yapılan açıklamada karşı saldırı hakkının saklı tutulduğu bildirildi. Ayrıca havalimanı çevresinde yeni saldırılar beklendiği kaydedildi. Havalimanına yönelik roket saldırısı tehdidi bulunduğu da belirtildi. Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık, Perşembe itibariyle vatandaşlarına bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu. Patlamalar sonrası ABD Başkanı Joe Biden’ın tüm görüşmelerinin iptal edildiği kaydedildi.

Havalimanı dışında kalabalığın toplandığı bölge uydudan böyle görüntülenmişti.
Havalimanı dışında kalabalığın toplandığı bölge uydudan böyle görüntülenmişti.

ZAYİAT YOK, DIŞİŞLERİ KINADI

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” denildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

AVRUPALI ÜLKELER TAHLİYEYİ BİTİRDİ

Hamid Karzai Havalimanı’nda onbinlerce kişinin bekleyişi sürerken, Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda ve Kanada tahliye operasyonlarını bitirdiklerini açıkladı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Afganistan’da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan tahliyeleri güvenlik gerekçesiyle durdurma kararı aldıklarını, şimdiye kadar 1400’den fazla kişiyi ülkeden çıkarabildiklerini belirtti. Hollanda hükûmeti ise “Bugünkü uçuşlar muhtemelen son tahliye uçuşlarımız. Bu üzücü bir an. Çünkü Hollanda’ya tahliye edilmeye uygun olan kişiler geride kalacak” açıklaması ile tahliyelerini sonlandırdığını duyurdu.

KANDAHAR HAVAALANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi ile geçici bir süre kullanıma kapatılan Kandahar Havaalanı’nda uçuşların başladığı açıklandı. El Cezire kanalının haberine göre, yetkililer ilk uçuşun gerçekleştiğini belirtti ve, “Bugün Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü personeli Tacikistan’dan geldi ve İslam Emirliği’nden pasaportlarına pul alan ilk insanlar onlar oldu” ifadelerini kullandı. Kandahar Havalanı’nın açılması ile Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nda bir aksaklık olması durumunda, uçuşlar Kandahar’daki pistlerden gerçekleştirilebilecek.

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