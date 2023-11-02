Takma adı neden 'Bibi'?: Ariel Şaron'un el verdiği azılı kasap Binyamin Netanyahu

İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı olmakla birlikte, devletin kuruluşundan sonra doğan ilk başbakan Binyamin Netanyahu, arkasından gittiği 'Beyrut Kasabı' Ariel Şaron gibi adını tarihe bebek katili olarak yazdırdı. Siyasi hayatı boyunca Filistin halkına uyguladığı vahşetle anılacak olan Netanyahu, son olarak 7 Ekim'de başlattığı 'Gazze Katliamı'nda 9 bin 61 Filistinlinin katledilmesine sebep oldu.





Netanyahu, İsrail'de olmak üzere uluslararası basında takma adla anılıyor. 'Bibi' adıyla gazetelerin manşetlerinde yer alan Netanyahu'nun bu ismi çocuklukta aldığı biliniyor. İşgalci İsrail'de özellikle orduda görev yapmış kişiler arasında takma ad kullanımı çok yaygın bir şekilde sürüyor. Her ne kadar 'Bibi', Netanhayu'ya çocuklukta takılan bir isim olsa da, İsrail siyasetinin muhalifleri tarafından küçük düşürmek ve 'Başbakan' sıfatını kullanmamak amacıyla çok fazla kullanılıyor.









Netanyahu, başbakan olduğu ilk dönemde medya özel ismini kullanmak yerine “Bibi”yi aşağılayıcı bir ifade olarak kullanmıştı. Hatta bu takma ad, Netanyahu'yu destekleyen bir gazete için "bibiton" gibi varyasyonlara bile yol açtı.





Diğer bir manâsı 'Bebek Katili' demek





'Bibi'nin diğer bir anlamı ise 'Bebek Katili' demek. Filistin'de sivillere yaptığı katliamlarla anılan eski başbakan Ariel Şaron'un yerini alan Binyamin Netanyahu'ya verilen bu takma ada en uygun ''Bebek Katili'' anlamının daha doğru olduğu söyleniyor.





İsrail'de halk ayaklandı, 10 binlerce kişi sokağa indi.





Siyasi kimliğinden çok yolsuzluklarla anılıyor





21 Ekim 1949'da İsrail'in Tel Aviv kentinde doğan Benjamin Netanyahu, siyasi kimliğinden çok yaptığı yolsuzluklarla anılıyor.





İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi de biliniyor.





Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde ayaklanmış ve sokaklara dökülmüştü.





‘Beyrut Kasabı’ lakaplı Ariel Şaron.





'Bibi'nin el aldığı Şaron'un da lakabı 'Beyrut Kasabı'ydı





Askeri kanattan subay olarak başlayan başbakanlığa kadar ilerleyen hayatında büyük savaşlara, korkunç katliamlara sebep olan Ariel Şaron, arkasında bütün bir katliam mirası bıraktı. Başbakan olduktan sonra Filistin topraklarını Yahudi yerleşimcilerle dolduran Şaron, gerçekleştirdiği katliamlarla 'Beyrut Kasabı' lakabını alarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı.







