|
Dünya

Taliban Katar'da ABD'li yetkililerle yaptırımların kaldırılmasını görüşecek

Taliban heyetinin, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmede öncelikli olarak, yaptırımların kaldırılması, dondurulan rezervlerin kullanıma açılması, Taliban mensuplarının Birleşmiş Milletlerin (BM) kara listesinden çıkarılması ve Afganistan hava sahası ihlallerinin sonlandırılması konularının gündeme getirileceği belirtildi.

12:08 . 28/07/2023 Cuma
AA
Taliban Katar'da ABD'li yetkililerle yaptırımların kaldırılmasını görüşecek.

Taliban Katar'da ABD'li yetkililerle yaptırımların kaldırılmasını görüşecek.

Taliban heyetinin, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmede öncelikli olarak, yaptırımların kaldırılması, dondurulan rezervlerin kullanıma açılması, Taliban mensuplarının Birleşmiş Milletlerin (BM) kara listesinden çıkarılması ve Afganistan hava sahası ihlallerinin sonlandırılması konularının gündeme getirileceği belirtildi.


Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.


Belhi, geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başında olduğu bir heyetin ilerleyen günlerde Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililerle görüşeceğini kaydetti.


Belhi, ABD'li yetkililerle "ortak çıkarlar" temelinde görüşme gerçekleştirileceğini belirterek, önceliklerinin yaptırımların kaldırılması, Afganistan Merkez Bankasına ait dondurulan rezervlerin kullanıma açılması, Taliban mensuplarının BM'nin kara listesinden çıkarılması ve Afganistan hava sahası ihlallerinin sonlandırılması olduğunu ifade etti.


Belhi, Taliban heyetinin ayrıca Katarlı yetkililerle de ikili ilişkileri görüşeceğini belirtti.


ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ile Afgan Kadınlar, Kız Çocukları ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi Rina Amiri'nin, bölgede bazı konuları ele almak için Kazakistan ve Katar'ı ziyaret edeceğini bildirmişti.


Açıklamada, West ve Amiri'nin, 26-31 Temmuz'da, Afgan halkına insani destek, ülkedeki kadın ve kızların durumu başta olmak üzere sırasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana ve Katar'ın başkenti Doha'da bir dizi görüşmelerde bulunacağı belirtilmişti.


Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise günlük basın toplantısında bir soru üzerine, ABD'nin Taliban'a karşı tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtmişti.



#Afganistan
#Katar
#Taliban
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023