Tarih belli oldu: Yaptırımların hedefindeki Rusya Ay'a gidiyor

Son zamanlarda Ay'a ulaşma görevleri hız kazandı. Örneğin NASA, Artemis görevi kapsamında gelecek yıllarda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi planlıyor.

Öte yandan, Rusya da Ay'a gitmek için çalışmalar yürütüyor. Rusya'nın ulusal uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, uzun süredir ertelenen Ay'a iniş görevi Luna-25'in bu yıl eylül ayında başlatılmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Ay programını sürdürmenin önemini vurguladı. Rus lider, ülkeye uygulanan yaptırım dalgasının Moskova'nın uzayı keşfetme çabalarını rayından çıkarmayacağını söylemişti.

Avrupa, Rusya ile bağlantıyı koparmıştı

Nisan ayındaki duyurudan kısa bir süre sonra Avrupa Uzay Ajansı, Ukrayna savaşı nedeniyle Roscosmos ile Mars ve Ay seferlerinde iş birliğini durdurduğunu açıklamıştı.

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Luna-25'in yaklaşık 30 kg bilimsel ekipman taşıması bekleniyor. Aracın planlanan hedefi, Ay'ın Boguslavsky Krateri yakınlarındaki güney kutup bölgesi olacak. Misyon, Sovyet sonrası tarihteki ilk Rus Ay sondası olacak. Son görev olan Luna-24, 1976'da Sovyetler Birliği tarafından başlatılmıştı.

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