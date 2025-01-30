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Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

11:1630/01/2025, Perşembe
AA
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Depremin ardından büyüklüğü 3,2 ile 4,3 arasında 5 artçı sarsıntı tespit edildi.
Depremin ardından büyüklüğü 3,2 ile 4,3 arasında 5 artçı sarsıntı tespit edildi.

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Çiayi ilinde sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Çiayi il merkezinin 40,5 kilometre güneydoğusundaki Dapu ilçesi olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.


5,6 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta Çiayi ilinin Dapu ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu aktarıldı.


Depremin ardından büyüklüğü 3,2 ile 4,3 arasında 5 artçı sarsıntı tespit edildi.


Çiayi ili, 21 Ocak'ta 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara da yol açan depremde 27 kişi yaralanmıştı.



#Çiayi
#Çin
#Dapu
#DEPREM
#Tayvan

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