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Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

11:0113/03/2025, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Tayvan'da ülkenin doğu kıyısındaki Taitung ilinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.


Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.


Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.



#Tayvan
#deprem
#Artçı Sarsıntı

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