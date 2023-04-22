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Dünya

Tayvan'dan önemli açıklama: 2027'de Çin'le savaşabiliriz

ABD istihbarat raporlarının ardından Tayvan'dan önemli bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı, 2027 yılında Çin'le savaş çıkabileceğini söyledi.

17:47 . 22/04/2023 Cumartesi
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu'dan Çin'le ilişkilerin yönünü gösteren bir açıklama geldi. Bakan Wu katıldığı bir programda 2027 yılında Çin'le savaş çıkabileceğini iddia etti.

Wu, Çin ordusundan gelen tehlike sinyallerini çok dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.


ABD istihbarat raporlarına göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2027 yılında ülkeyi işgal edecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

Pekin'den Tayvan Çin'in parçası açıklaması


Çin Gang, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a dair görüşlerini yinelerken, yabancı güçleri Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyerek "barışçı bölünmeyi" hedeflediklerini savundu.


Tayvan'ın eski devirlerden bu yana Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon işgalinden kurtarılan adanın Çin'e iadesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayan Çin Gang, son dönemde Çin'i "bölgedeki statükoyu değiştirmekle" suçlayan söylemleri "saçmalık" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:


"Uluslararası kuralları hiçe sayan, statükoyu tek taraflı değiştiren ve Tayvan Boğazı'nda istikrarın altını oyan Çin anakarası değil, 'Tayvan'ın bağımsızlığını' savunan ayrılıkçı güçler ile 'Tayvan'ın bağımsızlığını' çıkarları için kullanmak isteyen bir grup ülkedir. Onların kural, statüko, istikrar dedikleri aslında 'tek Çin' ilkesini aşındırmak ve 'barışçı bölünmeyi' sağlayarak, savaş sonrası düzeni bozmak ve Çin'in egemenliğini zedelemek istiyorlar. Bunu 1,4 milyar Çinli kabul etmeyecek; Çin, geri kazandığı toprakları yeniden kaybetmeyecek, savaş sonrasının kurulu düzeni değişmeyecektir."



#Tayvan
#ABD
#Çin
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