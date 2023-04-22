Tayvan'dan önemli açıklama: 2027'de Çin'le savaşabiliriz

Tayvan'ın eski devirlerden bu yana Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon işgalinden kurtarılan adanın Çin'e iadesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayan Çin Gang, son dönemde Çin'i "bölgedeki statükoyu değiştirmekle" suçlayan söylemleri "saçmalık" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası kuralları hiçe sayan, statükoyu tek taraflı değiştiren ve Tayvan Boğazı'nda istikrarın altını oyan Çin anakarası değil, 'Tayvan'ın bağımsızlığını' savunan ayrılıkçı güçler ile 'Tayvan'ın bağımsızlığını' çıkarları için kullanmak isteyen bir grup ülkedir. Onların kural, statüko, istikrar dedikleri aslında 'tek Çin' ilkesini aşındırmak ve 'barışçı bölünmeyi' sağlayarak, savaş sonrası düzeni bozmak ve Çin'in egemenliğini zedelemek istiyorlar. Bunu 1,4 milyar Çinli kabul etmeyecek; Çin, geri kazandığı toprakları yeniden kaybetmeyecek, savaş sonrasının kurulu düzeni değişmeyecektir."