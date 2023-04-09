|
Reklam
Reklam
Dünya

Tayvan çevresinde askeri tatbikat başlatan Çin'e ABD'den itidal çağrısı

ABD, Tayvan Adası'nın çevresinde askeri tatbikatlarını artıran Çin'e itidal çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD’nin "barış ve istikrarı sağlamak ve ulusal güvenlik taahhütlerini yerine getirmek için yeterli kaynak ve kabiliyete sahip olduğunu” vurguladı.

11:42 . 9/04/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

BBC'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretleri sonrası Çin’in Tayvan Adası'nın çevresinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikat başlatmasının ardından Pekin’in Ada çevresindeki hareketlerinin "yakından izlendiğini" belirtti.


Üst düzey yetkili, ABD’nin Çin'e “sürekli statükonun korunması ve itidal çağrısı" yaptığını, bunun yanı sıra "barış ve istikrarı sağlamak ve ulusal güvenlik taahhütlerini yerine getirmek için yeterli kaynak ve kabiliyete sahip olduğunu” vurguladı.


Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı, dün Ada çevresinde "Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikat başlatıldığını ve bu tatbikatla "Çin silahlı kuvvetlerinin eş zamanlı olarak adayı çevreleyip her yönden baskı altına alarak deniz, hava ve enformasyon kontrolünü ele geçirmeyi amaçladığını" bildirmişti.


- Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, ABD'ye gayriresmi ziyaretlerde bulunmuştu.


Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık yapan iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.




#ABD
#askeri tatbikat
#Çin
#Tayvan
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.