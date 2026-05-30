TDT Genel Sekreter Yardımcısı Azimov Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası, Mirvokhid Azimov’un Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmasını memnuniyetle karşıladı.
Sekretaryadan yapılan açıklamada, Mirvokhid Azimov’un daha önce Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde teşkilatın çalışmalarına önemli katkılar sunduğu belirtildi.
Açıklamada, özellikle Türk devletleri arasındaki çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi, teşkilatın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve siyasi, ekonomik, ulaştırma, kültürel ile insani alanlarda ortak girişimlerin teşvik edilmesine yönelik çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi.
Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası, Azimov’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Özbekistan ve Türk dünyasına yönelik hizmetlerinin devam etmesi temennisinde bulundu.
#Özbekistan
#Türk Devletleri Teşkilatı
#Dışişleri