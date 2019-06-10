Dünya Tel Rıfattan acı haber
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Tel Rıfat’tan acı haber

Suriye’de PKK/PYD’li teröristler Tel Rıfat’ta bulunan TSK üssüne Konkurs füzesiyle saldırdı. Uzman Çavuş Halil Kurt şehit olurken, 5 asker yaralandı. Sınırda ve Suriye’de konuşlu topçu birliklerinin açtığı yoğun ateşle, saldırıyı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt
Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde askerlerimize, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

Yaralanan askerlerin sevk edildiği hastane önünde güvenlik önemleri alındı.

KANI YERDE BIRAKILMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), anında verilen karşılık sonucu, hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Afşin’de PKK / YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır” denildi.

6 TANKSAVAR FÜZESİ ATTILAR

Türk askeri noktasına füze saldırısı gerçekleştiren teröristler bölgeye toplamda 6 tane Rus yapımı Konkurs tansavar füzesi fırlattı. Mayıs ayı başında benzer bir saldırı sonucunda Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir aynı bölgede şehit oldu. Meryemin- Malikiye hattında kapsamlı bir operasyon gerçekleştiren TSK ve ÖSO birlikleri 70’den fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Düzenlenen hain saldırı sonrası tüm ÖSO güçlerine hazır olun talimatı verildi. PKK, Tel Rıfat sabotajıyla birlikte aynı gün El Bab- Able hattında TSK ve ÖSO noktalarına havan saldırısı düzenledi. Öte yandan Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Celal Hayta Sakarya'da toprağa verildi.

REKLAM

Münbiç'te Pençe korkusu
DÜNYA
Münbiç'te Pençe korkusu

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.


Kazakistanda seçimi Tokayev kazandı

Kazakistan'da seçimi Tokayev kazandı

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.
Bayram tatilinin <br>acı bilançosu

Bayram tatilinin
acı bilançosu

Trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Suriye'de saldırı:<br>1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Talihsizliklerinizi<br> iyi biliriz

Talihsizliklerinizi
iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç'un açıklamalarına yanıt.
Tutuklandı

Tutuklandı

Beşiktaş'taki kazanın şüphelilerinden biriydi.
Pendik Sahili'ne<br>'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.

Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.