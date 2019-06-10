Tel Rıfat’tan acı haber

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde askerlerimize, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

Yaralanan askerlerin sevk edildiği hastane önünde güvenlik önemleri alındı.

KANI YERDE BIRAKILMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), anında verilen karşılık sonucu, hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Afşin’de PKK / YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır” denildi.

6 TANKSAVAR FÜZESİ ATTILAR

Türk askeri noktasına füze saldırısı gerçekleştiren teröristler bölgeye toplamda 6 tane Rus yapımı Konkurs tansavar füzesi fırlattı. Mayıs ayı başında benzer bir saldırı sonucunda Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir aynı bölgede şehit oldu. Meryemin- Malikiye hattında kapsamlı bir operasyon gerçekleştiren TSK ve ÖSO birlikleri 70’den fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Düzenlenen hain saldırı sonrası tüm ÖSO güçlerine hazır olun talimatı verildi. PKK, Tel Rıfat sabotajıyla birlikte aynı gün El Bab- Able hattında TSK ve ÖSO noktalarına havan saldırısı düzenledi. Öte yandan Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Celal Hayta Sakarya'da toprağa verildi.

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