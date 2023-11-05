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Dünya

Terör devleti İsrail Gazze'ye hava saldırılarını şiddetlendiriyor: Bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü

İşgalcilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği soykırıma varan hava saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. Saldırılardan dolayı bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin sağlanamadığı duyuruldu.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
21:00 - 5/11/2023 الأحد
Güncelleme: 21:25 - 5/11/2023 الأحد
AA
Bölgede hizmet veren son operatör olan Paltel'in saldırılardan büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

Bölgede hizmet veren son operatör olan Paltel'in saldırılardan büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda iletişim ve internet hizmetlerinin sağlanamaması ile ilgili Filistin Telekomünikasyon Şirketi açıklama yaptı.

Açıklamada, işgalci İsrail'in iletişim hatlarını kestiği, bu nedenle Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çöktüğü ifade edildi.


Netblocks'tan açıklama

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesildiğini duyurdu.

Firmanın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Canlı ağ verileri, Gazze Şeridi’ndeki bağlantıda yeni bir çökme olduğunu ve bölgede hizmet veren son operatör olan Paltel'in bundan büyük ölçüde etkilendiğini gösteriyor; bu, bölgede çatışmanın başlamasından bu yana yaşanan üçüncü telekomünikasyon kesintisi olacak." ifadelerine yer verildi.


#Gazze
#elektrik
#internet
#İsrail
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