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Dünya

Terör devleti İsrail Refah'ın kuzeybatısında karadan işgali genişletti

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, Refah kentinin kuzeybatısındaki karadan işgalini genişletti. İşgal ordusunun Mevasi bölgesine uzun saatler boyunca topçu ateşiyle saldırı düzenlediği; bölgede yaşayan yerinden edilen Filistinlilerden ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

20:36 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 21:04 - 28/06/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında karadan işgalini genişlettiği, El-Mevasi bölgesine topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Mevasi bölgesine uzun saatler boyunca topçu ateşiyle saldırı düzenledi. Bölgede yaşayan yerinden edilen Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

Filistinliler Han Yunus'a kaçtı

Saldırılar sürerken İsrail askeri araçları da Eş-Şakuş bölgesi ve Bölge Parkı'nın güneyinde ilerlemeye devam etti. Bölgedeki Filistinliler, askeri araçları görünce çadırlarını terk edip Han Yunus'a doğru kaçmaya başladı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Her şeyden yoksun bölgede hayata tutunmaya çalışıyorlar

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.



#İsrail
#Refah
#İşgal
#Han Yunus
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