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Terör devleti İsrail'in alçak saldırısına İngiltere'den tepki: Kiliseye sığınan sivillerin öldürülmesi dehşet verici

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Londra'da yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü, işgalci İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya ''Gazze'de kiliseye sığınan sivillerin öldürüldüğü ve diğerlerinin de yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici'' şeklinde cevap verdi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
21:07 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Sözcü, Başbakan Rishi Sunak'ın Hamas liderleri ve üyelerinin hedef alınması konusundaki İsrail'e yaptığı uyarısını hatırlattı.
Sözcü, Başbakan Rishi Sunak'ın Hamas liderleri ve üyelerinin hedef alınması konusundaki İsrail'e yaptığı uyarısını hatırlattı.

Sözcü, İngiltere'nin, uluslararası insancıl hukuka uyma şartıyla İsrail'in kendisini savunma hakkını destekler pozisyonunun değişmediğini belirtti. Çatışmalara sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak şekilde verilecek insani araları desteklediklerini yineleyen Sözcü, İsrail ordusunun Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalaması, gazetecilere yönelik saldırıları ve Gazze'deki Katolik kilisesine saldırılarına ilişkin soruları da yanıtladı.

İsrail'in tünellere deniz suyu pompalamaya başlaması yönündeki soruya cevap veren Sözcü, "Bizim tutumumuz İsrail'in kritik altyapıyı baltalayacak herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiği yönündedir. Bunun ötesinde sahada olup bitenler hakkında spesifik yorum yapamam." şeklinde konuştu.

AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince darbedilmesi ve Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 90'ı aşması konusuna ise Sözcü, "Gazze'deki gazeteciler çok zorlu şartlar altında, çatışmada neler yaşandığını gösteren önemli bir rol oynuyorlar. Çatışma bölgelerinde görev yapan gazeteciler uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyor. Tüm tarafları gazetecilere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığınanların İsrail ordusu tarafından hedef alınmasına yönelik soruya yanıt veren Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de kiliseye sığınan sivillerin öldürüldüğü ve diğerlerinin de yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici. Son haftalarda ve aylarda Gazze ve İsrail'de meydana gelen trajediler listesinde yer alan başka bir trajedidir. Tüm tarafları sivilleri korumaya çağırıyoruz. Sürdürülebilir bir barışa yol açacak sürdürülebilir ateşkesin acilen gerekli olduğuna inanıyoruz ve bu korumaya devam edeceğimiz pozisyonumuzdur."


#Gazze
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#İsrail
#İngiltere
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