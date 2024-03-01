Terör devleti İsrail'in katliamı sonrası Joe Biden'dan Mısır ve Katar'la telefon görüşmesi

Terör devleti İsrail, Gazze'de insani yardım kuyruğunda bekleyen sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. 100'den fazla Filistinlinin şehit olduğu saldırıya ilişkin Türkiye açıklamada bulunarak, İsrail'in işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorunda olduğu ifade edilerek, "Ancak İsrail hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir." denildi. Açıklamada ayrıca İsrail hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimlere, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurma çağrısında bulunuldu.