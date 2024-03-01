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Terör devleti İsrail'in katliamı sonrası Joe Biden'dan Mısır ve Katar'la telefon görüşmesi

Terör devleti İsrail'in gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik katliam saldırısı sonrası eli kanlı ortağı ABD telefon trafiği başlattı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere düzenlendiği saldırı, Gazze Şeridi'nde ateşkes çabaları ve esirlerin serbest bırakılmasının ele alındığı aktarıldı.

00:59 - 1/03/2024 Cuma
IHA
Joe Biden - Abdulfettah es-Sisi - Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani
Joe Biden - Abdulfettah es-Sisi - Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere düzenlendiği saldırı ele alındı.

İsrail'in katliamını görüştüler

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere düzenlendiği saldırı, Gazze Şeridi'nde ateşkes çabaları ve esirlerin serbest bırakılmasının ele alındığı aktarıldı.

"Gazze'ye insani yardım akışı acilen genişletilmeli"

Liderlerin görüşmelerde, sivil can kayıplarından üzüntü duyduklarını belirttiğini ifade eden Beyaz Saray, liderlerin bu olayın ateşkes görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve Gazze'ye insani yardım akışının genişletilmesinin aciliyetinin altını çizdiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.



#Gazze
#İsrail
#Saldırı
#Gıda Yardımı
#Joe Biden
#Abdulfettah es-Sisi
#Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani
34 dakika önce
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