Dünya Terör koridoruna 2 Pençe
ORTADOĞU

Terör koridoruna 2. Pençe

Suriye’de Fırat’ın doğusu için hazırlık ve yığınak tüm hızıyla devam ederken, Mehmetçik Irak’ın kuzeyine dev bir harekat başlattı. 27 Mayıs’ta başlayan “Pençe”nin devamı olarak “Pençe-2” adı verilen harekatın hedefi Kandil’den Hakurk ve Metina’ya kadar uzanan terör koridorunu parçalamak. Bölgeye kalıcı üsler de kurulacak. Operasyon öncesi Irak ile diplomatik temaslar kuruldu. Irak Savunma ve Dışişleri Bakanı ile Irak İstihbarat Başkanı 10 Temmuz’da Ankara’ya geldi. Heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Fidan’ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.

Kıymet Sezer Şahin Şen Yeni Şafak
Pençe-2 öncesi Metina, Hakurk, Avaşin, Basyan, Zap ve Gara’daki terör kampları bir hafta boyunca hava harekâtları ile vuruldu.
Pençe-2 öncesi Metina, Hakurk, Avaşin, Basyan, Zap ve Gara’daki terör kampları bir hafta boyunca hava harekâtları ile vuruldu.

Fırat’ın doğusuna yapılacak taarruzla terör örgütünü Suriye kuzeyinden atmaya hazırlanan Mehmetçik, Kandil kapısına dayandığı Irak kuzeyinde Pençe Harekâtı’nın yeni safhasını başlattı. ‘Pençe-2’ adı verilen operasyonlar dizisi, Hakurk kampının batısındaki Zap-Metina-Avaşin-Haftanin hattını temizlemeyi hedefliyor.

Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarını yok etmek için 27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekâtı derinleşiyor. Hakurk’a yönelik temizlik çalışmaları devam ederken, operasyon kapsamında ikinci bir harekât başlatıldı. Pençe-2 Harekâtı verilen operasyonların, Kandil’den Hakurk ve Metina’ya kadar uzanan terör koridorunu parçalama ve Sincar’ı baskı altına alma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Alınan bilgilere göre, operasyonun hazırlıkları günler öncesinden başladı. Bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından komando taburları ve zırhlı birlikler sevk edildi. Askeri hazırlıkların yanısıra diplomatik çalışmalar da yürütüldü. Irak Savunma ve Dışişleri Bakanı ile Irak İstihbarat Başkanı 10 Temmuz’da Ankara’ya geldi.

Heyet Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la görüşme gerçekleştirdi. Iraklı heyet, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Görüşmenin ağırlık merkezi terör örgütü PKK oldu. Pençe-2 öncesi terör örgütünün Metina, Hakurk, Avaşin, Basyan, Zap ve Gara’daki terör kampları bir hafta boyunca hava harekâtları ile ‘yumuşatıldı.’

GÜVENLİ HAT DERİNE İNİYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından önceki gün akşam Pençe Harekâtı’nın ikinci aşaması için düğmeye basıldı. Yoğun bombardımanın ardından sıfır noktasında bekleyen takviye güçler havadan ve karadan Irak topraklarına girdi. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’lar da sınırı geçen birliklere destek veriyor.

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Birliklerin bir yandan güneye doğru inerek Kandil’i baskı altına alacağı, diğer yandan da batıya doğru genişleyerek Metina ve Zap’ı vuracağı kaydediliyor. Böylece Kandil’den başlayıp batıya doğru Hakurk, Zap, Avaşin, Metina, Haftanin, Sinat ve Gare’ye uzanan terör koridorunun parçalanacağı vurgulanıyor. Harekâtın, terör örgütünün Irak ve Suriye arasındaki ikinci büyük eğitim ve ikmal kampı olan Sincar’ın da Kandil’le bağını zayıflatacağı dile getiriliyor.

Pençe-1’le birlikte Kandil kapısına dayanan Mehmetçik, Pençe-2 operasyonlarıyla Sincar kuzeyinde terör örgütü PKK’nın ikmal hattına darbe vuracak. Pençe-2 ile eşzamanlı yürütülen Pençe-1 kapsamında da askerler Kandil’e çıkış noktası niteliğindeki Hakurk bölgesini temizlemeye devam edecek.

20 bine yaklaştı

Pençe 1 ve 2 operasyonlarında görev alan komando sayısının 20 bine yaklaştığı ifade ediliyor. Bölgedeki sığınak, mağara ve kampların temizlenmesinin 6 ayı bulabileceği belirtilirken, ardından bölgeye kalıcı üslerin kurulacağı öğrenildi. Aynı zamanda nokta operasyonlarla bir bir imha edilmekte olan PKK lider kadrosunun Pençe’de yediği darbeler sonrası birbirine düştüğü, Türkiye sınırından püskürtülen teröristlerin daha güneydeki kamplara sığındığı, burada konuşlu sözde bölge sorumlularının ise yeni gelenleri Türk ordusunun bombaladığı bölgelere göndermeye zorladığı iddia ediliyor.

  • Kandil hattı temizleniyor
  • ATAK helikopterleri ve insansız hava araçlarının desteğiyle yürütülen Pençe-1 harekâtında 27 Mayıs'tan buyana 61 terörist etkisiz hale getirildi. O günden beri Irak kuzeyinde öldürülen terörist sayısı toplamda 143'e ulaştı. İmha edilenler arasında ismi arananlar listesinde gri ve kırmızı kategoride bulunan çok sayıda PKK elebaşı da var.
  • 12 Temmuz akşamı itibariyle başlatılan Pençe-2 kapsamında ise TSK, 35-40 kilometre derinliğe ulaşmayı ve temizlenen hat boyunca kalıcı üsler kurmayı hedefliyor. Pençe-1 ve Pençe-2 kapsamında Hakurk-Zap-Metina hattında terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirilecek. Geri bölgelerin emniyete alınmasıyla birlikte TSK unsurları Kandil istikametine dek tüm yolları temizleyerek Irak kuzeyini PKK'dan arındıracak.

Obüsler ateşlendi

Harekâta ilişkin mesajlar yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

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Ardından sahadaki askerler, hedef noktalara atış yapan obüsler ve çok namlulu roketatarların (ÇNRA) görsellerini paylaşan MSB, “Irak’ın kuzeyinde ‘Pençe-2 Operasyon Planı’ çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı” şeklinde bilgilendirme yaptı.

PENÇE-2 Harekatı kapsamında Hakurk'a asker intikali
OYNAT 00:48
PENÇE-2 Harekatı kapsamında Hakurk'a asker intikali
TSK'nın dün gece başlattığı Pençe-2 Harekatı'ndan ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaşımında Hakurk bölgesine ATAK helikopterinden asker intikal edildiği görülüyor. Operasyon hava kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor.

Terör koridoruna 2. Pençe

Terör koridoruna 2. Pençe

Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekâtı'nın yeni safhası başladı.
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