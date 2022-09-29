Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de 61 çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırmaya devam ediyor. Kaçırılan çocuklar, sözde eğitim sürecinin ardından terör örgütünün kanlı emelleri için kullanılıyor.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı destekçilerinin yaptığı uyarılar da terör örgütünü durduramıyor.

Teröristler sadece 2022 yılında 26'sı kız 61 çocuğu kaçırdı. Çocuklarını arayan aileler, kaçırılan kızlardan 12'sinin izine Kandil'de ulaştı. Kız çocuklarının Kandil'deki terör inlerinde tutulduğu öğrenildi. 14 kız çocuğunun akıbeti halen bilinmiyor.

Örgütün kaçırdığı erkek çocuklarından gelen haber de aileleri yıktı. Çocukların tünel ve hendek kazmak için Suriye'deki cephe hatlarında en ön safta kullanıldığı öğrenildi.

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Terör örgütünün elinde en az 210 çocuğun bulunduğu belirtiliyor.

Çocuklarını geri almak isteyen aileler, teröristler tarafından tehdit edilerek susturuluyor.

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