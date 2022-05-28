Terör örgütü yandaşları İsveç'te gösteri yaptı: NATO başvurusu geri çekilsin

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın ardından İsveç ve Finlandiya kendilerini güvence altına almak amacıyla NATO'ya resmi başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adımın ardından, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini öne sürdü.

Öte yandan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, İskandinav ülkelerine seslenerek "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" çağrısı yaptı.

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"NATO BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLSİN"

Gelişmelerin ardından İsveç'in Göteborg ve Malmö kentlerinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, İsveç'in NATO üyesi başvurusunu geri çekmesini istedi. 'Hepimiz PKK'yız hepimiz PKK'lıyız' sloganı atan terör yandaşları, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütünün simgesini taşıyan paçavralar taşıdı.

Sol Parti Süryani asıllı Milletvekili Tony Hadaou'dun destek verdiği gösteride İsveç'in, Türkiye'ye verdiği tavizlerin durdurulması istendi.

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