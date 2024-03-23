Terör saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama: Hepsi tek tek cezalandırılacak

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan ve 150'ye yakın kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrası 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini açıkladı.





Putin, "Teröristler yakalandıklarında Ukrayna sınırına girmek üzereydi. Bu saldırganlar kasıtlı olarak insanları öldürmek üzere hareket etti" dedi.

'Hepsi cezalandırılacak'

Putin, "Asıl mesele katliamının arkasında olanların yeni suçlar işlemesini engellemek. Moskova ve diğer bölgelerde terörle mücadelede ek önlemler alındı. Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak, bizi kimse bölemez, birlik olacağız. Rusya, terör saldırısını hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracak. Rusya en zorlu sınavlardan her zaman daha da güçlenerek çıktı ve şimdi de öyle olacak" diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil toplam 11 kişinin gözaltında olduğunu söyleyen Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık" dedi.

Putin ayrıca "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" ifadelerini kullandı.











