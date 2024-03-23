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Dünya

Terör saldırısı sonrası Putin'den ilk açıklama: Hepsi tek tek cezalandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı sonrası ilk kez konuştu. "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" diyen Putin 24 Mart'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

15:48 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:15 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan ve 150'ye yakın kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrası 24 Mart'ı yas günü ilan ettiklerini açıkladı.


Putin, "Teröristler yakalandıklarında Ukrayna sınırına girmek üzereydi. Bu saldırganlar kasıtlı olarak insanları öldürmek üzere hareket etti" dedi.

'Hepsi cezalandırılacak'

Putin, "Asıl mesele katliamının arkasında olanların yeni suçlar işlemesini engellemek. Moskova ve diğer bölgelerde terörle mücadelede ek önlemler alındı. Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak, bizi kimse bölemez, birlik olacağız. Rusya, terör saldırısını hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracak. Rusya en zorlu sınavlardan her zaman daha da güçlenerek çıktı ve şimdi de öyle olacak" diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil toplam 11 kişinin gözaltında olduğunu söyleyen Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık" dedi.

Putin ayrıca "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" ifadelerini kullandı.


Moskova katliamının failleri yakalandı: İşte teröristlerin kimlikleri! Kanlı saldırıda ölü sayısı artıyor... 'Ukrayna'ya kaçmaya çalıştılar'
Moskova katliamının failleri yakalandı: İşte teröristlerin kimlikleri! Kanlı saldırıda ölü sayısı artıyor... 'Ukrayna'ya kaçmaya çalıştılar'

Rusya, başkent Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısına doğrudan dahil olan 4 şüpheli dahil toplam 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin adlarını ve fotoğraflarını yayınladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu" bildirdi. Öte yandan saldırıda ölü sayısı 143'e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.



#Rusya
#Vladimir Putin
#Saldırı
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