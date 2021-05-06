Teröristler için kaçış yok: SİHA'lar vurdu sayı 70'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina, Avaşin, Basyan gibi terör yuvalarına düzenlediği harekat ile ilgili paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni operasyon görüntülerine de yer verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu."

Teröristler için kaçış yok!



Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu. pic.twitter.com/yYnRPKX3uA REKLAM May 6, 2021

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