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Dünya Teröristler için kaçış yok SİHAlar vurdu sayı 70e yükseldi
ORTADOĞU

Teröristler için kaçış yok: SİHA'lar vurdu sayı 70'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonları kapsamında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristinlerin SİHA'lar tarafından vurulduğu ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 70 olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Teröristler için kaçış yok: SİHAlar vurdu sayı 70e yükseldi
Tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina, Avaşin, Basyan gibi terör yuvalarına düzenlediği harekat ile ilgili paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni operasyon görüntülerine de yer verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu."

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