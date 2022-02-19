Tesadüfen keşfedildi: Tehlike saçıyor

Sibirya'da donmuş toprağın yüzeyinde devasa bir çukur daha keşfedildi. Dehşete düşüren bu çukurun yer altında yaşanan bir patlama sonucu oluştuğu düşünülüyor.

BÜYÜK TEHDİT

Tesadüfen fark edilen devasa çukur, mevcut topraklar için ise büyük bir tehdit. Kuzey Kutbu'nun ortasındaki bu deliğin nasıl ve neden oluştuğuna dair araştırmalar devam ediyor.

İÇİNDEN DUMAN ÇIKIYOR

Daha önce 16 krateri keşfeden bilim insanları, uydu görüntülerini kullanarak kraterin ne zaman oluştuğunu tespit edebildi. Araştırmacılar, ilk olarak 16 Temmuz 2020'de bir helikopter uçuşu sırasında görülen kraterin 15 Mayıs ile 9 Haziran 2020 arasında bir noktada patlamış olacağına inanıyor.

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Sibirya bölgesinde oluşan diğer 16 kraterin oluşumuyla ilgili kraterlerin çevresinde yaşayan halk, yüksek bir ses duyduğunu hatta duman ya da alev bulutları gördüğünü söyledi. Bilim insanları henüz olayı canlı olarak gözlemleyebilmiş değil. Ancak bu durum bir açıdan da olumlu gibi görünüyor. Jeolog Evgeny Chuvilin'in belirttiği üzere şu ana kadar kraterler uzak ve yaşam olmayan yerlerde oluştu. Ancak eğer bu durum değişirse, altyapı için tehlike oldukça büyük.



