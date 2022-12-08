Dünya The New York Times gazetesinde tarihi grev kararı
AMERİKA

The New York Times gazetesinde tarihi grev kararı

The New York Times gazetesi 40 yıl aradan sonra bir ilke imza attı. Sendika temsilcileri ile şirket; sağlık, maaş ve emeklilik hakları konularında anlaşmaya varamadıkları için çalışanlar 40 yıl aradan sonra bugün ilk kez grev yapacak.

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The New York Times gazetesinde tarihi grev kararı
The New York Times

The New York Times'ın kendi sitesinde yer verdiği habere göre, sendika temsilcileri ile şirketin sağlık, maaş ve emeklilik hakları konularında bir anlaşmaya varamaması sebebiyle 1100 çalışan bugün 1 günlük greve başladı.

Gazeteciler tarafından kurulmuş bir işçi sendikası olan New York NewsGuild ile yapılan sözleşme Mart 2021'de sona erdi.

New York Times ve sendika arasında maaşlar, sağlık ile emeklilik hakları ve diğer konularda bir anlaşmaya varılamadı. Anlaşmaya varılamamasının ardından çalışanlar tarafından 1 günlük grev kararı alındı.

"Ücretler ekonomik problemi karşılamada hâlâ başarısız"

Sendika, greve gideceğini açıkladığı duyurusunda, "Ücret önerileri, hem enflasyonun hem de ABD'deki ortalama ücret artış oranının çok gerisinde kalarak ekonomik problemi karşılamada hâlâ başarısız" denildi.

"Anlaşmaya doğru ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz"

The New York Times'ın genel yayın yönetmeni Joe Kahn, gönderdiği yazıda "Grevler genellikle görüşmeler kilitlendiğinde olur. Bugün bulunduğumuz yer orası değil. Şirket ve NewsGuild bazı konularda ayrı kalsa da, teklifleri değişmeye devam ediyor ve anlaşmaya doğru ilerleme kaydetmeye de aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Görüşmelerin en tartışmalı yönü ise zam oranı olarak belirtiliyor

The New York Times, sendika üyelerine sözleşmenin onaylanması üzerine yüzde 5,5 zam, 2023 ile 2024'te yüzde 3 zam ve sözleşmenin sona ermesinden bu yana zam yapılmamasını telafi etmek için geriye dönük yüzde 4 ikramiye teklif etti.

Sendika ise yüzde 10 zam, 2023 ve 2024'te yüzde 5,5 zam ve yüzde 8,5 geriye dönük ikramiye önerdi.

Yapılan görüşmelerin neticesinde ortak bir karara en kısa sürede varılması bekleniyor.

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