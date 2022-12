The New York Times gazetesinde tarihi grev kararı The New York Times gazetesi 40 yıl aradan sonra bir ilke imza attı. Sendika temsilcileri ile şirket; sağlık, maaş ve emeklilik hakları konularında anlaşmaya varamadıkları için çalışanlar 40 yıl aradan sonra bugün ilk kez grev yapacak.

