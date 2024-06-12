THY Denver seferlerine başladı

”Türk Hava Yolları olarak, genişleyen uçuş ağımıza Denver'ı eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Amerika kıtasında uçuşlara ilk olarak 26 Ağustos 1988 yılında Brüksel aktarmalı New York seferleriyle başlamıştık. New York'a direkt uçuşlara ise 6 yıl sonra, 16 Temmuz 1994 yılında başladık. Türk Hava Yolları olarak bugün, Amerika'da Denver ile birlikte 14 noktaya direkt olarak uçmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yeni hat sayesinde misafirlerimiz başta İstanbul'un ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar”