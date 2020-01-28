Dünya THYden koronavirüs önlemi Kabin ekibine maske ve eldiven izni
ASYA

THY'den koronavirüs önlemi: Kabin ekibine maske ve eldiven izni

THY'den koronavirüs önlemi: Kabin ekibine maske ve eldiven izni

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Kabin memurları maske ve eldiven takabilecek.
Kabin memurları maske ve eldiven takabilecek.


Türk Hava Yolları, Çin geneline yayılan ölümcül virüsle ilgili Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı. Virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan ekibin koruyucu maske ve eldiven takmalarına izin verdiğini duyurdu. Ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde de maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği öğrenildi.

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