THY'den koronavirüs önlemi: Kabin ekibine maske ve eldiven izni

Türk Hava Yolları, Çin geneline yayılan ölümcül virüsle ilgili Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı. Virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan ekibin koruyucu maske ve eldiven takmalarına izin verdiğini duyurdu. Ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde de maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği öğrenildi.
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