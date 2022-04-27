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Dünya THYnin sürdürülebilirlik temalı uçağı ilk uçuşunu Stockholme gerçekleştirdi
AVRUPA

THY’nin sürdürülebilirlik temalı uçağı ilk uçuşunu Stockholm’e gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları, çevreci yakıt operasyonunu gerçekleştirdiği Airbus 321 tipi TC-JSU kuyruk numaralı uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. Küresel taşıyıcı, yeni temalı uçağı ile ilk uçuşunu TK1795 seferiyle Stockholm’e gerçekleştirdi. Çevre dostu yakıt kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında, biyoyakıt kullanılan bu uçuş, sıfır atık prensibine uygun olarak gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi DHA
THY’nin sürdürülebilirlik temalı uçağı ilk uçuşunu Stockholm’e gerçekleştirdi
Foto: DHA.

Küresel taşıyıcı ilk uçuşuna özel düzenlediği “Green Class” konsepti çerçevesinde uyguladığı sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, bu sefere özel yeni çevreci uygulamalar da gerçekleştirdi.

  • Uçuşta kraft peçete, karton bardak, ahşap tuzluk ve karabiberlik kullanılırken, tüm yolculara sağlıklı yeşil içecek ikram edildi. Ayrıca, üretim aşamasında yüzde 100 geri dönüştürülmüş sertifikalı iplikler kullanılarak su tasarrufu sağlanan doğa dostu battaniye ve yastık kılıfları da yolculara sunuldu. Çocuk misafirlere ise doğal malzemelerden üretilmiş FSC sertifikalı ahşap oyuncaklar hediye edildi.

UÇAĞIMIZI YENİ TASARIMIYLA GÖKLERLE BULUŞTURUYORUZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat çevre dostu temalı uçak ile ilgili, “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı şirketi olarak, sürdürülebilirlik konusuna verdiğimiz öneme istinaden bugün bir uçağımızı yeni tasarımıyla göklerle buluşturuyoruz. Uçağımızın üzerinde yer alan biyoyakıt ifadesiyle havacılık sektöründe karbon emisyonu ile mücadelenin en önemli maddelerinden olan sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına dikkat çekmek istiyoruz. Bu doğrultuda çevreci yakıt üretim çalışmalarını destekliyor, böylece biyoyakıtın kullanıldığı uçuşlarımızı da artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Küresel taşıyıcı 8.5 yaş ortalamalı genç filosuna katacağı yeni nesil uçaklar ve sürdürülebilir havacılık yakıtı ile gerçekleştirdiği Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Paris ve Londra şehirlerine zamanla yenilerini ekleyerek karbon emisyonu azaltma çalışmalarına devam edecek.

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