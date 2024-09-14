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Ticaret krizi körükleniyor: ABD'nin Çin ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifesine Pekin'den tepki

ABD ile Çin arasında yıllardır devam eden ticaret krizinde yeni bir perde aralanıyor. ABD, "stratejik endüstrileri koruma" gerekçesiyle Çin'den ithal bazı ürünlerin gümrük tarifesini artırdı. Pekin yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada karara sert tepki gösterilerek, ABD'ye hatasından dönme çağrısı yapıldı; Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.

18:27 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:48 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çin, ABD'nin "stratejik endüstrileri koruma" gerekçesiyle Çin'den ithal bazı ürünleri getirdiği gümrük tarifesi artışlarına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığında yapılan açıklamada, ABD'ye hatasından dönme çağrısı yapılırken, Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.

"ABD, DTÖ'nün kurallarını ihlal ediyor"

Çin'in, Washington yönetiminin ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümüne dayandığı tarifeleri daha önce protesto ettiği, öte yandan Dünya Ticaret Örgütünün bu tarifelerin ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmettiği hatırlatılan açıklamada, "Çin, bazı ürünlere yönelik tarife artışlarından son derece rahatsızdır ve bunlara karşı çıkmaktadır." ifadesine yer verildi.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, ABD Başkanı'na, uluslararası bir yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eyleminin, politikasının veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeye dayalı ve tarifeye dayalı olmayan, misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

Tarife artışına gidilen ürünler 18 milyar dolarlık ithalatı kapsıyor

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergisi artışlarını netleştirdiğini bildirmişti.

USTR'den yapılan açıklamada, mayıs ayında açıklanan gümrük vergisi artışlarına dair önerilerin büyük ölçüde kabul edildiği ve yapılan inceleme sonucunda Amerikan işletmelerini ve çalışanlarını Çin'in haksız ticaret uygulamalarından korumaya yönelik güncellemeler yapıldığı kaydedilmişti.

Buna göre, tarife oranlarının, bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için yüzde 25'e, yarı iletkenler ve güneş panelleri için yüzde 50'ye, elektrikli araçlar için yüzde 100'e yükseltileceği belirtilmişti.

Beyaz Saray'dan konuya dair yapılan açıklamada da Çin'in küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğuna işaret edilerek, tarife artışına gidilen ürünlerin 18 milyar dolarlık ithalatı kapsadığı aktarılmıştı.



#ABD
#Çin
#tarife artışı
#ticaret savaşı
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