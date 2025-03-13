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TikTok bir ülkede erişime kapatılıyor

TikTok bir ülkede erişime kapatılıyor

12:3913/03/2025, Perşembe
AA
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TikTok, Arnavutluk'ta tartışmaların odağında.
TikTok, Arnavutluk'ta tartışmaların odağında.

Arnavutluk Hükümeti, ülke çapında Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'u bir yıllığına yasaklamıştı. Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu (AKEP) bugün itibariyle erişime kapatılmasını talep etti.

Arnavutluk hükümetinin, Kasım 2024'ten itibaren tartışmalara neden olan TikTok'un, ülke çapında bir yıllığına geçici olarak yasaklanması kararının ardından, Ulusal Siber Güvenlik Kurumu (AKSK), Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu'ndan (AKEP) TikTok'a erişimin engellenmesi yönünde önlem alınmasını istedi.


AKSK, söz konusu engelin bugün itibariyle uygulanmasını talep etti.


Ne olmuştu?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024'te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.


Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.


Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkede 1 yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bu kararın 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.


Geçen haftaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından TikTok'un 1 yıllığına kapatılması kararının onaylandığı duyurulmuştu.



#Arnavutluk
#Tiktok
#erişim engeli

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