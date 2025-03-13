TikTok bir ülkede erişime kapatılıyor

Arnavutluk hükümetinin, Kasım 2024'ten itibaren tartışmalara neden olan TikTok'un, ülke çapında bir yıllığına geçici olarak yasaklanması kararının ardından, Ulusal Siber Güvenlik Kurumu (AKSK), Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu'ndan (AKEP) TikTok'a erişimin engellenmesi yönünde önlem alınmasını istedi.