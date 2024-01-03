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Dünya

Tokyo'da dört kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir tren istasyonunda bıçakla dört kişiyi yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:25 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:53 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Saldırı sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.
Saldırı sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı'nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Akihabara popüler bir turistik bölge

Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.


#Japonya
#saldırı
#Tokyo
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