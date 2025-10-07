Yeni Şafak
Toyota ABD'de 394 bin aracı geri çağırdı

12:157/10/2025, Salı
Toyota, ABD pazarındaki yaklaşık 394 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Söz konusu geri çağırma, araçların geri görüş kameralarında tespit edilen bir arıza nedeniyle gerçekleştiriliyor.

Toyota, ABD’deki yaklaşık 394 bin aracını geri çağırma kararı aldı.


ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu geri çağırma, araçların geri görüş kameralarında tespit edilen bir arıza nedeniyle gerçekleştiriliyor.


NHTSA, toplam 393 bin 838 aracı kapsayan geri çağırmanın, sürücü güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bir riskten kaynaklandığını bildirdi.


Açıklamada, geri görüş kamerasının zaman zaman görüntü vermemesi veya görüntünün donması sonucu sürücünün arkasını net şekilde görememesinin, özellikle park etme ve geri manevra sırasında çarpışma riskini artırabileceği belirtildi.




