ABD, 5 Kasım tarihinde sandık başına giderek yeni başkanını seçecek. ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Trump'a gerçekleştirilen suikast girişiminin ardından sürpriz bir şekilde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.
Suikastı kulağından vurularak atlatan Trump, başkanlık için favori aday konumunda yer alıyor.
Anketlerde önde olan Trump, suikast girişimi sonrası hız kesmeden katıldığı etkinliklerde vaatlerini de anlatıyor.
"ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağım"
Son olarak ekonomik vaatlerine değinen Trump, kripto para birimi Bitcoin'in altından daha değerli bir hale geleceğini söyledi.
Trump 'altını geçecek' dedi: Bitcoin çakıldı
Trump'ın bu sözleri sonrası Bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kaybetti.