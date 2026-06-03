Trump azarlasa da Netanyahu saldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulması konusunda mutabakat sağlandığını açıklamasına rağmen, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını sürdürdü. İsrail’in son saldırıları ve Tel Aviv-Washington hattında yaşanan görüş ayrılıkları, bölgede yeni bir gerilim dalgasını beraberinde getirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kent merkezinde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleneceğini duyurdu. Adraee, bölge halkına evlerini terk ederek Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmeleri çağrısında bulundu. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Hizbullah’ın “birbirlerine saldırmama” konusunda mutabık kaldığını duyurmasından kısa süre sonra geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıların süreceğini bildirdi. Trump'ın ateşkes ilan etmesinin üzerinden geçen 24 saatlik süreçte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 35 Lübnanlı daha ölürken, İsrail'in 2 Mart'tan beri yoğunlaştırdığı saldırılar sonucunda toplam ölü sayısının 3 bin 468'e ulaştığı kaydedildi.

YİNE ÇOCUKLARI KATLETTİ

Netanyahu, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik tehditlerinin devam ettiğini savunarak, Beyrut’u hedef almayacaklarını ancak güneyde askeri planların süreceğini söyledi. Trump’ın “Çatışmalar duracak” açıklamasından yalnızca saatler sonra İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı El-Mervaniyye kasabasını hedef aldı. Terör devleti ordusu ayrıca Sur kentinde Hristiyan bölgeleri için de tahliye uyarısı yapacaklarını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda biri kadın, ikisi çocuk olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

HERKES İSRAİL'DEN NEFRET EDİYOR

ABD basınında yer alan haberler, Trump ile Netanyahu arasında yaşanan telefon görüşmesinde ciddi bir gerilim yaşandığını ortaya koydu. Axios’un üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Lübnan’daki gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle Netanyahu’ya sert tepki gösterdi. Bu durumun İran’la ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Trump’ın Netanyahu’ya "Sen kahrolası bir delisin" dediği iddia edildi. Trump’ın ayrıca, Netanyahu’ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kendisini affetmesi için yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail’den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dediği aktarıldı. Netanyahu’nun ise, "Tamam, tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" yanıtını verdiği belirtildi.

NETANYAHU'YA ABD TEPKİSİ

Yaşanan gelişmeler İsrail'de de tartışma yarattı. Muhalefet ve iktidar kanadından birçok isim, Trump’ın açıklamalarının ardından planlanan Beyrut saldırısının gerçekleşmemesi nedeniyle Netanyahu’yu eleştirdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, hükümetin ülkenin egemenliği üzerindeki kontrolü kaybettiğini savunurken, ana muhalefet lideri Yair Lapid ise İsrail’i “tam anlamıyla vasal devlet” olarak nitelendirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya seslenerek "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı" çağrısında bulundu.

HAFTA SONU 88 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri paylaştı. Ülkedeki sağlık hizmetlerini etkileyen saldırılara ilişkin raporların gelmeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, “Hafta sonu boyunca, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı’nın verilerine göre, en az 88 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre, Sur kenti yakınlarındaki Haram Hastanesi civarına düzenlenen bir hava saldırısı, en az 13 sağlık personelinin yaralanmasına ve tesisin hasar görmesine yol açtı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Lübnan'da son 3 ayda sağlık hizmetlerine yönelik 190 saldırıyı doğruladıklarını bildirdi.















