Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu

Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu

12:5416/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze'de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçildi
Gazze'de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçildi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu ve kurul üyelerinin yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onurdur. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu kurul, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde toplanmış en büyük ve en prestijli kuruldur” ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmi olarak girdiklerini vurgulayan Trump, “Ateşkesin başlamasından bu yana, ekibim Gazze'ye rekor seviyede insani yardım ulaştırılmasına yardımcı oldu ve sivillere tarihi bir hız ve ölçekte ulaştı. Birleşmiş Milletler bile bu başarıyı eşsiz olarak kabul etti. Bu sonuçlar, bir sonraki aşamanın zeminini hazırladı” değerlendirmesinde bulundu.

Barış Kurulu Başkanı olarak yeni bir yönetimi desteklediğini vurgulayan Trump, “Geçiş sürecinde Gazze'yi yönetmesi için, Kurul'un Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanmış bir Filistin Teknokrat Hükümeti olan Gazze İdaresi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlılar” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleriyle iş birliği mesajı veren ve Hamas'a uyarılarda bulunan Trump, “Mısır, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle, Hamas ile tüm silahların teslim edilmesi ve her tünelin imha edilmesini içeren kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlayacağız. Hamas, son cenazenin İsrail'e iadesi de dahil olmak üzere taahhütlerini derhal yerine getirmeli ve gecikmeden tam silahsızlanmaya geçmelidir. Daha önce de söylediğim gibi, bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabilirler. Gazze halkı yeterince uzun süre acı çekti. Şimdi tam zamanı” açıklamasında bulundu.

#Donald Trump
#abd
#gazze
#Barış Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları