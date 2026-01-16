Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onurdur. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu kurul, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde toplanmış en büyük ve en prestijli kuruldur” ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmi olarak girdiklerini vurgulayan Trump, “Ateşkesin başlamasından bu yana, ekibim Gazze'ye rekor seviyede insani yardım ulaştırılmasına yardımcı oldu ve sivillere tarihi bir hız ve ölçekte ulaştı. Birleşmiş Milletler bile bu başarıyı eşsiz olarak kabul etti. Bu sonuçlar, bir sonraki aşamanın zeminini hazırladı” değerlendirmesinde bulundu.

Barış Kurulu Başkanı olarak yeni bir yönetimi desteklediğini vurgulayan Trump, “Geçiş sürecinde Gazze'yi yönetmesi için, Kurul'un Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanmış bir Filistin Teknokrat Hükümeti olan Gazze İdaresi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlılar” ifadelerini kullandı.