Dünya Trump görevden gidince Amerikan medyasına ilgi azaldı Okuyucu sayıları düştü
AMERİKA

Trump görevden gidince Amerikan medyasına ilgi azaldı: Okuyucu sayıları düştü

ABD'de, eski Başkan Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra haberlere ilginin azaldığı belirtildi. New York Times, Wall Street Journal, USA Today ve Reuters dahil olmak üzere ana akım haber kaynaklarının da yüzde 18'lik bir kayıp yaşadığı kaydedildi.

Haber Merkezi Diğer
Trump görevden gidince Amerikan medyasına ilgi azaldı: Okuyucu sayıları düştü
Donald Trump.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra haberlere ilginin azaldığı, ideolojik karşıtlığa dayalı yayıncılık anlayışının büyük gerileme yaşadığı bildirildi.

OKUYUCU SAYILARI DÜŞTÜ

Axios sitesinin okuyucu ve katılım eğilimlerine ilişkin araştırmasında, "Eski Başkan Donald Trump'ın görevden ayrılmasından bu yana geçen zamanda, medya şirketlerinin okuyucu sayıları düştü. Partizanlığa ve ideolojik mücadeleye güvenen yayıncılar özellikle büyük bir darbe aldı" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'ye yer alan habere göre araştırmada, "Kırgınlıkları kışkırtmak için tartışmalara bağımlı olan medya kanalları (Başkan Joe) Biden döneminde bir dayanak bulmakta zorlanıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

RATİNG KAYBI GÖRÜLDÜ

İnternet trafiği, sosyal medya katılımı ve uygulama kullanıcı analiz sonuçları dahil tüm haber endüstrisinde düşüş yaşandığı bildirilen araştırmada, sağcı medyanın bu düşüşlerden en çok etkilenen tarafta olduğu belirtildi.

Axios'un araştırmasında, çeşitli veri kaynaklarının grafiklerine dayanılarak şubattan mayısa kadar yapılan ölçümlemede, sağ medyanın bir önceki 6 aya kıyasla yüzde 44 reyting kaybı yaşadığı, bu kaybın sol medyada yüzde 27 civarında kaldığı ifade edildi.

YÜZDE 18'LİK KAYIP

New York Times, Wall Street Journal, USA Today ve Reuters dahil olmak üzere ana akım haber kaynaklarının da yüzde 18'lik bir kayıp yaşadığı kaydedildi.

Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
DÜNYA
Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu

ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
OYNAT 02:10
ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı.


Abone Ol Google News
İki bin yıllık tarihe anten taktılar

İki bin yıllık tarihe anten taktılar

Bursa'daki sütun, UNESCO geçici miras listesinde bulunuyor.
40 kişi içingözaltı kararı var

40 kişi için
gözaltı kararı var

​Ankara merkezli FETÖ operasyonu.
Katarlılara sınavsız üniversite yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğluna CHPye yakın isimlerden tepki

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

​Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi.

​Uzman isimden çarpıcı yorum: Aşı olmamak geçerli fesih nedeni

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı.

​Yalanları seriye bağlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün zirveyi gördü.

​Darbelerin yolu böyle döşendi.

​AK Parti'den yalanlara karşı hakikat operasyonu.

Örgüte muhalif Kürtler, akıl almaz işkencelerle katlediliyor.
Ünlü oyuncu<br>gözaltına alındı

Ünlü oyuncu
gözaltına alındı

Erkek arkadaşı yedisi polis 12 kişiyi yaraladı.
Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

​Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır.

​İletişim Başkanı Altun, ana muhalefeti eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.