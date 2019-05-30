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Dünya Trump İsrailde erken seçim kararından memnun değil
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AMERİKA

Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil

Trump İsrail'de erken seçim kararından memnun değil

ABD Başkanı Donald Trump, erken seçime gidileceği açıklanan İsrail'deki son siyasi gelişmeler için "İsrail'de olanlar çok kötü. Buna ihtiyaçları yoktu." değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ABD Başkanı Trump, Colorado eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçime hazırlanan İsrail'deki siyasi durumdan hoşnut olmadığını dile getiren Trump, "İsrail'de olanlar çok kötü. Buna ihtiyaçları yoktu. Netanyahu değerli biri fakat buna hiç gerek yoktu, orada yeterince sorunları var zaten." ifadesini kullandı.

Trump artık İsrail'in yeniden seçim moduna girmekte olduğunu kaydederek, bunun üzücü olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine tanınan sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından meclisin feshedilerek erken seçim kararı aldığını açıklamıştı.

"Seçimleri Rusya kazandırmadı, ben kendim kazandım"

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturmasının sona erdiğini açıklamasıyla ilgili olarak da konuşan Trump, "Aslında hiçbir şey değişmedi, zaten ne bir gizli iş birliği ne de adaleti engelleme vardı. Bu sadece Demokratların köpürttüğü bir şeydi." dedi.

Mueller'la hiçbir zaman arasının iyi olmadığını ve Mueller'ın eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ile iyi arkadaş olduğunu belirten Trump, "Kendisinin benden hoşlanmadığını biliyorum. Ortada Ruslarla hiçbir gizli iş birliği yok. Seçimleri ben kendim kazandım, Rusya bana seçimleri kazandırmadı." değerlendirmesini yaptı.

Kendisine yönelik azil tartışmalarını da eleştiren Trump, "Tamamen yanlış bir suçlama ve büyük bir ayıp. Ortada bir suç yokken nasıl azil sürecine gireceksiniz? Mahkemelerin azil sürecine izin verdiğini hayal bile edemiyorum. Bana göre bu kirli ve tiksindirici bir kelime." ifadelerini kullandı.

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Hiçbir ABD başkanının kendisi kadar Rusya'ya karşı sert olmadığını savunan Trump, Rusya soruşturmasının tamamen bir kurmaca olduğu yönündeki sözlerini tekrar etti.

Erdoğan'a teşekkür etti

Öte yandan Trump, dün Serkan Gölge'nin serbest bırakılması konusunda ise, "Türkiye o mahkumu serbest bıraktı. Kısa süre önce kendisini ev hapsine aldılar, çok yakında da ABD'ye dönmek üzere serbest bırakılacak. Bu güzel bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum, kendisi harika biri." değerlendirmesini yaptı.

Trump konuyla ilgili ifadelerinde herhangi bir isim zikretmedi.

Hatay'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "terör örgütüne yardım etmek" suçundan verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge tahliye edilmişti. Gölge'nin denetimli serbestlik hükümleri gereği yurt dışına çıkamayacağı kaydedilmişti.

"Çin'le anlaşma yapmak isteriz"

ABD ile Çin arasındaki ticari müzakerelerle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Çin'le anlaşma yapmak isteriz. Onlarla bir anlaşmamız vardı ancak anlaşmayı bozdular. (ABD'nin koyduğu yeni) Gümrük vergileri Çin'de ciddi etki yarattı, insanlar başka ülkelere gitmeye başladılar. Bu konuda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şu anda Çin gerçekten de anlaşmak istiyor çünkü birçok firma gümrük vergisi dolayısıyla bu ülkeyi terk etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

  • Trump ayrıca Çin'in aynen İran gibi zayıflamaya başladığını, İran'ın da artık anlaşma yapmak istediğini savundu.
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