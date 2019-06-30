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Dünya Trumpı eleştirdi 17 yıllık işinden kovuldu
AMERİKA

Trump karikatüristi kovdurdu

Trump'ı eleştirdi 17 yıllık işinden kovuldu

Meksika sınırında hayatını kaybeden baba Martinez ve 11 aylık kızı Valeria ölümünden ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutarak eleştiren karikatürist Adder, yaptığı son çizim nedeniyle çalıştığı gazeteden kovuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çizdiği Trump karikatürü Adder'in 17 yıllık meslek hayatının sonu oldu.
Çizdiği Trump karikatürü Adder'in 17 yıllık meslek hayatının sonu oldu.

El Salvadorlu Martinez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ABD-Meksika sınırda hayatını kaybetmesi üzerine eleştiren bir karikatür yayınlayan siyasi karikatürist Michael de Adder, çalıştığı basın kurumundan kovuldu.

Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri'nden ABD'ye geçerken hayatını kaybeden baba ve 11 aylık kızı Valeria'nın yanında "Burada oynamamın bir sakıncası var mı?" yazılı eleştiri içerikli karikatür Adder'in 17 yıllık mesleğine son verilmesine sebep oldu.

Batı dünyasının sınırsız "düşünce özgürlüğü" iddiası da bir kez daha sınıfta kaldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adder; "Ben kovulmaktan kariyer yapacak türden biri değilim. Hala başarılı bir şekilde diğer yayınlar için karikatürler çiziyorum. Sadece haftalık gelirimin belli bir kısmını kazanmam ve artık bu bölgede bir sesim olmadığı fikrine alışmam gerekiyor" dedi.

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