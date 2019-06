Trump'ı eleştirdi 17 yıllık işinden kovuldu

El Salvadorlu Martinez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ABD-Meksika sınırda hayatını kaybetmesi üzerine eleştiren bir karikatür yayınlayan siyasi karikatürist Michael de Adder, çalıştığı basın kurumundan kovuldu.

Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri'nden ABD'ye geçerken hayatını kaybeden baba ve 11 aylık kızı Valeria'nın yanında "Burada oynamamın bir sakıncası var mı?" yazılı eleştiri içerikli karikatür Adder'in 17 yıllık mesleğine son verilmesine sebep oldu.

Batı dünyasının sınırsız "düşünce özgürlüğü" iddiası da bir kez daha sınıfta kaldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adder; "Ben kovulmaktan kariyer yapacak türden biri değilim. Hala başarılı bir şekilde diğer yayınlar için karikatürler çiziyorum. Sadece haftalık gelirimin belli bir kısmını kazanmam ve artık bu bölgede bir sesim olmadığı fikrine alışmam gerekiyor" dedi.

I'm not the type of person who's going to make a career out of being fired.I'm still successfully drawing cartoons for other publications.I just need to recoup a percentage of my weekly income and get used to the idea I no longer have a voice in my home province. — Michael de Adder (@deAdder) 29 Haziran 2019

