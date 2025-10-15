Yeni Şafak
Trump-Macron diyaloğu gündemde: 'İki lider tartıştı' iddiası

10:0115/10/2025, среда
El sıkışmanın neredeyse bilek güreşine dönüştüğü yorumları yapıldı.
El sıkışmanın neredeyse bilek güreşine dönüştüğü yorumları yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır'daki Gazze Barış Zirvesi öncesi el sıkışması gündem olmuştu. O anlarda neler yaşandı, iki lider ne konuştu? İngiliz basını, iki liderin tartıştığını iddia etti.

Mısır'daki Gazze Barış Zirvesi öncesinde ABD Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşananlar tartışılıyor. Kameralar önünde el sıkışan iki lider birbirlerini çekiştirdi, yaklaşık 30 saniye boyunca bir yaklaşıp bir ayrıldılar.


El sıkışmanın neredeyse bilek güreşine dönüştüğü yorumları yapıldı.


İNGİLİZ BASINI DUDAK OKUDU

İngiliz Daily Mail gazetesi, bu el sıkışmada neler konuşulduğunu dudak okuma yöntemiyle anlamaya çalıştı. Gazetenin haberine göre, Trump, Macron'a önce 'Seni görmek güzel, sen de aynı fikirde misin?' diyor.


Macron'un yanıtının ardından Trump bu kez, 'Samimi misin?' diye soruyor. Macron da 'Tabiki' diye yanıt veriyor. Ardından iki lider, el sıkışmayı bırakıp, birbirlerinin ellerini daha sıkı kavrıyor.


İki liderin tokalaşması çekişmeye dönüştü.

TRUMP: BENİ İNCİTTİN

Daily Mail'e konuşan dudak okuma uzmanına göre, Macron'u kendisine çeken Trump 'Beni incittin' diyor. Ardından Macron 'Biliyorum' diye yanıtlıyor.


Gazetenin haberine göre, Trump en sonunda Macron'a 'Barış yapıyorum' drken, Macron ise, 'Hadi oradan' diyerek Trump ile alay ediyor.


"TRUMP MACRON'U TEHDİT ETTİ" İDDİASI

Ancak Trump Macron'u tehdit ederek, 'Ben sadece beni incitenleri incitirim' diyor. Son olarak Macron, 'Bunu göreceğiz' diyince Trump da 'Göreceksin' yanıtını veriyor.


İki liderin bu konuşmaları hangi konu üzerine yaptıkları ise bilinmiyor.

#Donald Trump
#Emmanuel Macron
#Barış Zirvesi
