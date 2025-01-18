Trump soğuk havaya takıldı: Yemin töreninin yeri değiştirildi

"Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var"